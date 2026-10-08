La Plataforma en Defensa de la UJA insta a la Junta a resolver el conflicto financiero en las cuentas de 2027

Archivo - Campus de Las Lagunillas/Archivo - UJA - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha instado al Gobierno andaluz de PP y Vox a resolver el conflicto financiero en los presupuestos de 2027 porque la solución a la "asfixia financiera" que atraviesa la UJA se debe resolver "ahora o nunca".

El colectivo considera clave el próximo anteproyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 para despejar las incógnitas sobre si se cumplirá de forma íntegra el modelo de financiación o si, por el contrario, se recurrirá "una vez más al parcheo".

A través de un comunicado, la plataforma ha lamentado que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, Jorge Paradela, no haya respondido a la carta remitida el pasado 7 de septiembre en la que le solicitaban un encuentro de carácter urgente para abordar la "grave situación financiera" de la UJA.

"A pesar de este escenario, ha hecho caso omiso a la comunicación", ha criticado la plataforma, contrastando la actitud del actual consejero con la de su antecesor, José Carlos Gómez Villamandos, quien "a pesar de que no resolviera el problema económico, sí respondió con prontitud a la invitación para reunirse".

Ante la proximidad de la presentación de las cuentas autonómicas para 2027, el colectivo ha mostrado su "pesimismo" sobre el esfuerzo económico que el Gobierno andaluz dedicará al sistema universitario. En este sentido, han censurado que los mensajes de los responsables de la Junta en los actos de inicio de curso hayan sido "repetitivos", aludiendo a un incremento global de fondos a repartir, pero sin concretar el cumplimiento del modelo consensuado y publicado en su día en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Asimismo, la plataforma ha calificado de "falso" el discurso recurrente de la Administración autonómica al afirmar que la UJA cuenta con una "financiación histórica" desde 2018. Han denunciado que la institución se encuentra sometida a una "presión y una asfixia sin precedentes" que pone en "riesgo evidente" su presente y su futuro.

Por ello, han emplazado al Gobierno andaluz a aprovechar la oportunidad de los presupuestos de 2027 para cerrar de forma satisfactoria un conflicto "que ha calado socialmente".