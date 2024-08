El plazo de inscripción para la Media Maratón Ciudad de Jaén se abrirá el 3 de septiembre

JAÉN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Deportes de Jaén abrirá el próximo 3 de septiembre, a las 9,00 horas, el plazo de inscripción para la XXVIII Media Maratón Ciudad de Jaén y 10K en memoria de Paco Manzaneda. Las pruebas se celebrarán el 3 de noviembre con salida y meta en la calle Virgen de la Cabeza.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la web www.jaenciudaddelatletismo.es hasta las 23,59 horas del 15 de octubre o hasta que se agoten los 1.000 dorsales disponibles en cada modalidad.

El precio será de doce euros en el caso de la media maratón, que saldrá a las 9,30 horas, y de 15, en el de la prueba de diez kilómetros, que comenzará 45 minutos después, según ha informado este viernes el concejal de Deportes, José María Álvarez.

El edil ha explicado que la Media Maratón Ciudad de Jaén llega con "importantes novedades" con respecto a las últimas ediciones. Además de recuperarse la prueba complementaria de menor distancia, habrá un nuevo circuito de dos vueltas.

La primera tendrá 11,1 kilómetros y la segunda, 10.000 metros, justo los que deberán completar los inscritos en la carrera de 10K, cuya marca, además, servirá para acreditarla en la próxima edición de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Por otra parte, ya está garantizada igualmente la entrega de medallas para los corredores que completen el recorrido (una distinta por cada prueba), fruta para los distintos puntos de avituallamiento y una bolsa del corredor cuyo contenido se irá desvelando próximamente. Además, la organización cursará invitación a corredores y corredoras de la provincia especialistas en ambas distancias.

"Queremos organizar una media maratón a la altura de las que ya tienen otras capitales de provincia. Todos los cambios que hemos hecho para este año tienen la firme intención de dar un salto tanto cuantitativo, en el número de atletas participantes, como cualitativo, si hablamos de la organización. Jaén se merecía este giro de tuerca y estamos ilusionados en que todo va a salir bien y como esperan los muchos aficionados al atletismo de Jaén, Andalucía y de toda España", ha dicho Álvarez.

Las categorías establecidas son sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G (65 años en adelante el día de la celebración de la prueba) y deportistas con diversidad funcional.

En cuanto a los premios, en la modalidad de media maratón habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en la masculina como la femenina. Los atletas que consigan subir al podio, tanto en hombres como en mujeres, recibirán igualmente una invitación para competir con la élite en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón.

Todos los que logren completar el recorrido tendrán derecho a una reserva de dorsal para esta misma cita, para que la formalicen y abonen en los plazos que se estipule en el reglamento. En la prueba de 10 K habrá, igualmente, trofeos para los tres primeros clasificados en la general tanto en la categoría masculina como en la femenina.

El lugar y los días de recogida de dorsales y de la bolsa del corredor se precisará más adelante, según ha indicado el Patronato Municipal de Deportes. La Caja Rural, como patrocinador principal, y la Concejalía de Promoción Económica, Japemasa, Mas y Mas, Fisio Clinic, la Asociación de Comerciantes del Mercado de San Francisco y Forus Jaén, como colaboradores, ya han confirmado su presencia en la cita.