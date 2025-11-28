El Pleno del Parlamento guarda un minuto de silencio por la víctimas de violencia de género

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha guardado este viernes un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y violencia vicaria en la comunidad - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha guardado este viernes un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y violencia vicaria en la comunidad.

El minuto de silencio se ha guardado antes de que se iniciara la exposición, por parte de los grupos parlamentarios, de sus respectivas propuestas de resolución para votación en el cierre del Debate sobre el estado de la comunidad que se ha desarrollado este jueves y viernes.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se ha referido a los últimos casos de violencia de género en la comunidad: "Desgraciadamente, el pasado 22 de noviembre fue asesinada María Victoria, de 60 años, en el municipio de Rincón de la Victoria, y el 26 de noviembre, Concha, de 25 años de edad, en Campillo, ambas víctimas en la provincia de Málaga".

"Declaramos nuestra firme condena a estos hechos y trasladamos nuestra solidaridad más sincera a las familias", ha señalado antes de proceder al minuto de silencio.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado el asesinato por presunta violencia de género de las mujeres de 60 y 25 años en los municipios malagueños de Rincón de la Victoria y de Campillos, respectivamente.

En concreto, se trata de María Victoria, de 60 años, que fue hallada sin vida el sábado 22 de noviembre y no figuraba en el sistema VioGén. Los hechos sucedieron en la zona de Cotomar del municipio malagueño de Rincón de la Victoria. El hombre, de 61 años y que era su expareja, fue detenido en relación con los hechos y ha ingresado en prisión.

Por otro lado, la segunda víctima, Concha de 25 años, fue asesinada presuntamente por su pareja este pasado miércoles. La autopsia preliminar apunta que fue estrangulada por su asesino. Tanto la víctima como su supuesto agresor figuraban en VioGén con otras parejas diferentes, pero ambos casos están inactivos.

Los hechos sucedieron en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos, y la pareja de la víctima, un hombre de 28 años, fue detenido tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén), y confesar, en primera instancia, que fue autor del asesinato.