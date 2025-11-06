Podemos abre sus primarias para elegir a sus candidatos a las elecciones andaluzas pendiente de decidir cómo concurrirá

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, (d) junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, (d) y la coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez (d), en un acto en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Podemos inicia este jueves, 6 de noviembre, el proceso de primarias para "elegir a las personas que formarán las listas electorales que concurran a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía", previstas para la primavera de 2026, para lo que hasta el próximo domingo día 9 estará abierto el plazo de preinscripción de candidaturas.

Así se recoge en la documentación que sobre este proceso de primarias ha difundido Podemos Andalucía, desde donde han aclarado a Europa Press que éste se ciñe a la elección de los candidatos con los que el partido morado aspira a concurrir a las elecciones andaluzas, ya sea por separado o formando parte de una coalición como la de Por Andalucía, en torno a la que confluyeron seis formaciones en los comicios de 2022, entre las que figuraban Izquierda Unida (IU), Podemos y Más País Andalucía, organización que actualmente está referenciada en Movimiento Sumar.

Según el calendario publicado, el próximo lunes, 10 de noviembre, se publicarán las precandidaturas individuales registradas y se abrirá un plazo de subsanaciones iniciales que se prolongará hasta el martes, y entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre estará abierto el plazo para pedir y conceder avales personales y colegiados, y subirlos a la web. Y, "si procede, el certificado de aportaciones".

La publicación de candidaturas individuales está previsto que se produzca el viernes 14 de noviembre, mientras que el registro de listas se deja para los días 16 y 17, y la publicación provisional de listas y candidaturas para el martes 18 de noviembre.

Tras un plazo de subsanación de listas y candidaturas se publicarán éstas de forma definitiva el día 21, lo que dará pie a un periodo de campaña que se extenderá entre el sábado 22 y el viernes 28 de noviembre. Paralelamente, entre el domingo 23 y el último día señalado estará abierto el plazo de las votaciones, que se realizarán de manera telemática, y cuyos resultados, finalmente, se publicarán el sábado 29 de noviembre.

Según explicó el pasado domingo la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, este proceso de primarias está "abierto a la participación", de forma que a él "puede presentarse cualquier persona inscrita en Andalucía", según puntualizó, al tiempo que hizo un llamamiento a la militancia para implicarse activamente en este proceso.

PENDIENTE DE UNA CONSULTA PARA DECIDIR CÓMO CONCURRIR

Desde Podemos Andalucía han señalado que la forma como el partido concurrirá a los próximos comicios andaluces se decidirá en una "consulta a la militancia" para la que aún no hay fecha.

De esta manera, con estas primarias Podemos sigue los pasos de IU o Movimiento Sumar Andalucía, que han celebrado ya procesos internos para elegir a sus candidatos a la Junta en las próximas autonómicas, a expensas de quién se acuerde que sea el cabeza de lista de la posible confluencia por la que han apostado públicamente tanto dirigentes de IU como de Movimiento Sumar.

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha sido el elegido para encabezar la lista de IU a la Junta, mientras que la parlamentaria autonómica Esperanza Gómez ha sido la designada para ello en las primarias que ha desarrollado Movimiento Sumar Andalucía, al igual que José Antonio Jiménez por parte de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Representantes de IU, Movimiento Sumar Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo han registrado recientemente ante el Ministerio del Interior la marca 'Por Andalucía' como partido político de cara a esa cita con las urnas del año que viene.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, apuntó el pasado martes que no hay opción de confluir con Sumar en el próximo ciclo electoral, y apeló a IU a decidirse si quiere aliarse de cara al próximo ciclo electoral con el proyecto creado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que definió como "regresivo" para la izquierda, o decantarse por los 'morados'.

"Podemos va a seguir trabajando en la línea de siempre, y bienvenidas las otras fuerzas políticas que quieran sumar a los proyectos de transformación social. Son los demás quienes se colocaron en otro lugar y son los demás quienes tienen o no que rectificar", lanzó Belarra en rueda de prensa el pasado martes en el Congreso, cuestionada por qué era posible la alianza con IU en las elecciones de Extremadura convocadas para el próximo 21 de diciembre y había problemas en el caso de Andalucía.