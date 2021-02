Podemos afea a la Junta su "falta de planificación" ante la pandemia "saltando de unas medidas a otras"

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Podemos Andalucía Susana Serrano ha criticado este lunes la "falta de planificación" de la Junta a la hora de abordar la pandemia de la Covid-19, y que desde el Gobierno que preside Juanma Moreno "se piense que ir saltando de unas medidas a otras es una forma de gestionar este asunto de manera eficiente y con seriedad".

Así lo ha trasladado la representante de Podemos en una rueda de prensa telemática en la que ha advertido de que los datos de la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma siguen siendo "preocupantes" aunque vayan "a menos", y por eso habría que dedicar "todos los esfuerzos en paliar esta situación".

En esa línea, Susana Serrano ha remarcado que desde Podemos Andalucía llevan "desde hace tiempo exigiendo planificación" a la Junta y que ponga "de una vez en marcha todos los recursos" de los que dispone y sus "competencias", al tiempo que ha expresado su "preocupación" por la "falta de transparencia" de la Junta en la ejecución de los Fondos Covid, temiendo que ésta "esconda una pésima gestión en la que no se ha priorizado el cuidado de la vida".

De igual modo, la representante de Podemos ha lamentado que en Andalucía "vamos muy lentos" en el proceso de vacunación frente a la Covid-19, "por debajo de la media de todo el Estado". "No lo entendemos, cuando mientras a mejor ritmo vayamos salvamos más vidas y antes nos recuperamos de esta crisis", ha comentado Susana Serrano.

La representante de Podemos ha opinado además que la vacuna de AstraZeneca, que no se va a aplicar a mayores de 55 años, se debe utilizar para quienes padezcan "alguna enfermedad crónica", porque son "más vulnerables", así como que "también se debe priorizar a trabajadores que llevan todo este año expuestos para hacer posible la vida", en referencia a "cajeros de supermercados, limpiadores, empleadas del hogar, trabajadores de ayuda a domicilio".

"Es momento ya de empezar a planificar en Andalucía" la aplicación de esta vacuna, según ha subrayado la representante de Podemos antes de agregar que "la nefasta gestión de la Junta no puede continuar", porque "estamos en un momento clave que puede significar frenar contagios y mirar con esperanza al final de la primavera para la recuperación económica y de la vida social, que también es importante".

Finalmente, Susana Serrano ha dicho también no entender cómo, con "los millones que está recibiendo a día de hoy" la Junta, "no se ha mejorado la Atención Primaria" en la sanidad de la comunidad autónoma, algo que Podemos Andalucía solicita "no sólo para paliar la pandemia, sino porque hay muchas enfermedades que se están desarrollando por la falta de personal", según ha advertido para concluir.