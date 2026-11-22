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CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado la "falta de respuestas" del Partido Popular ante el "grave problema" del agua que sufren las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. Tres años después de la crisis que dejó a miles de vecinos sin agua potable, el problema "sigue sin resolverse" y la población "continúa desconfiando de la calidad del agua que sale de sus grifos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Podemos ha señalado que resulta "inadmisible" que el PP, al frente de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba, "siga sin garantizar una solución integral". "Mientras tanto, los vecinos siguen esperando respuestas y soluciones concretas", han añadido.

Por ello, la formación se compromete a utilizar el trabajo parlamentario en el Congreso y el Senado para llevar las reivindicaciones del norte de la provincia a las instituciones, exigir responsabilidades al Gobierno andaluz y reclamar las inversiones necesarias.

Entre sus prioridades están "mejorar las infraestructuras hidráulicas, proteger los acuíferos y garantizar un abastecimiento estable y agua potable de calidad".

Podemos considera que Los Pedroches y el Guadiato "no pueden seguir siendo los grandes olvidados de las políticas del PP". "El acceso al agua potable es un derecho y sus vecinos necesitan soluciones, no más promesas", han finalizado.