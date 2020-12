Podemos critica que Moreno no incluya "ni una sola" medida económica de apoyo a la hostelería y la cultura

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada por Córdoba en el Congreso, Martina Velarde, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no contemple "ni una sola" medida económica en apoyo a la hostelería, sector que se verá "fuertemente afectado" por las restricciones para controlar la pandemia que ha decretado la Junta.

En un comunicado, ha calificado de un "quiero y no puedo" las medidas para controlar la pandemia anunciadas ayer por el Gobierno andaluz, al tiempo que ha señalado que Moreno "no tiene clara la situación", "no transmite seguridad" y "genera incertidumbre" entre la población, "especialmente en los pequeños y medianos empresarios de la hostelería y en el sector de la cultura".

Sobre el turno partido decretado para la hostelería, que estará obligada a cerrar de 18,00 a 20,00 horas, Podemos Andalucía cree que afecta a un sector que ha sido "el más golpeado" por las medidas de restricción de la Junta y "no facilita la organización laboral, refuerza la precariedad, refuerza la precariedad y pone obstáculos a la conciliación", lo que desde la formación morada adelantan que "afectará más a las mujeres".

Según Velarde, "para las derechas andaluzas la familia sólo existe si es tradicional" y censura que el concepto de allegado de Moreno sea "tan estrecho, tan antiguo y tan dogmático".

Por todo ello, Martina Velarde ha insistido en que las medidas para la Navidad presentadas por el presidente de la Junta son "insuficientes", porque "la desescalada sanitaria debe ir acompañada de una escalada social".

"Entre salud y economía, primero salud, pero eso no quiere decir que haya que dejar abandonados a los sectores afectados", ha zanjado Velarde.