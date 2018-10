Podemos acusa al PSOE-A de "no tener vergüenza" por acusar a la oposición de generar incertidumbre electoral

Actualizado 02/10/2018 12:39:29 CET

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha afirmado este martes que el PSOE-A, y concretamente su secretario de Organización, Juan Cornejo, "no tiene vergüenza" por acusar a los partidos de la oposición de estar generando "incertidumbre" al hablar constantemente de una posible convocatoria electoral en fechas próximas. "Que no vengan a darnos lecciones de que ellos no están pensando en elecciones después del gasto en publicidad institucional que vemos en los últimos meses en redes sociales o cuando presentan precisamente hoy la oferta de empleo público correspondiente al año 2018", ha agregado.

En rueda de prensa, el secretario de Política y Comunicación del partido morado, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido de que "tras meses de parálisis en el Gobierno de Andalucía, que ahora se venga a señalar la responsabilidad de la oposición" en cuanto a los rumores de un posible adelanto electoral "es un poco increíble".

Asimismo, y después de que el PSOE-A censurara, al hilo de la presencia durante la pasada semana en Andalucía de los líderes nacionales de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, que estos partidos no tienen ningún proyecto ni programa para esta tierra; el dirigente de Podemos ha recordado que los socialistas aprobaron la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía gracias al apoyo de sendos partidos; o bien que el PSOE-A "ha estado gobernando con Cs casi cuatro años en Andalucía".

En este marco, ha reivindicado la confluencia 'Adelante Andalucía' "frente a un PP que está a la reconquista de la derecha y es la derecha de siempre, frente a un Cs que se reivindica como la nueva España, celebrando un acto en Sevilla en el que ni se habló de Andalucía, y frente a un PSOE-A que no tiene proyecto y se agarra a los vientos de cola de Pedro Sánchez para sacarle la bilis".

Tras asegurar que Susana Díaz, a la hora de convocar elecciones, "siempre va a pensar en ella, después en ella y luego en ella también", Pérez Ganfornina ha incidido en que "la única certidumbre que pueden tener los andaluces ante un escenario preelectoral es que 'Adelante Andalucía' va a ser dique de contención al PP y Cs, que no van a gobernar ni por su acción ni omisión", y que sale a ganar las elecciones "para construir una alternativa al PSOE-A". "Es la hora de plantear un cambio en Andalucía y para eso nos preparamos", ha remachado.

LA JUNTA ACTÚA DONDE GOBIERNA EL PSOE-A

Entretanto, el portavoz de Podemos ha censurado que el Gobierno andaluz "no tiene proyecto", mientras ha criticado que a pesar de que diga que no está pensando en las elecciones ha aumentado el gasto en publicidad institucional en las redes sociales, o que precisamente haya aprobado este martes la oferta de empleo público correspondiente del 2018.

También ha relacionado la estrategia del PSOE-A con las actuaciones que se están poniendo en marcha en cumplimiento del Plan de climatización sostenible de la Consejería de Educación para adecuar las aulas a las altas temperaturas. Sobre este asunto, Pérez Ganfornina ha hecho hincapié en que siendo los beneficiarios del plan 156 centros y llevándose a cabo 180 intervenciones, "se ha actuado en 118 centros donde gobierna el PSOE-A, un 75,6 por ciento". "Qué casualidad que la mayor parte de las intervenciones se hacen donde gobierna el PSOE", ha apostillado.

Así, ha avisado de que los criterios de selección de los centros "nunca llegaron" y que "encontramos a un PSOE-A que para no pensar en elecciones bien rápido que está actuando en los municipio en los que gobierna", ha zanjado el secretario de Política y Comunicación del partido morado.