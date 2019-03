Podemos e IU presentan un acuerdo con Lucía Real como candidata a Alcaldía de Jaén, aunque sin cerrarlo a otras fuerzas

Publicado 20/03/2019 13:03:34 CET

JAÉN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos e Izquierda Unida han presentado su acuerdo para concurrir juntos a las elecciones municipales en Jaén capital con la marca Adelante.

Se trata de un "proyecto real" para "devolver la ciudad a la ciudadanía" que plantea en los tres primeros puestos de la candidatura a Lucía Real, Javier Ureña (ambos de la formación morada) y Julián Ávila (IU), si bien "no está cerrado" a la incorporación de otras personas u organizaciones.

Así lo han puesto de relieve este miércoles el coordinador general del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Jaén, Lucas Martínez, y el secretario provincial de Organización de IU, Joaquín López, quienes han valorado la "generosidad mutua" para hacer posible una confluencia que "no es de pegatina" ni supone "un reparto de cromos", sino que busca revertir la situación de la capital.

Ha sido un acuerdo "difícil, duro", según ha dicho Lucas, quien ha confiado en que "sirva para algo" y los barrios puedan salir del "olvido" en el que están. Un acuerdo que, además, "no cierra la puerta" a terceros, de modo que "se pueden sumar personas o fuerzas políticas que así lo quieran", siempre teniendo claro que, igual que "no ha habido líneas rojas ni imposición" en su confección entre IU y Podemos, tampoco las van a aceptar.

En el mismo sentido se ha pronunciado López, para el que, de hecho, "sería interesante" que hubiera incorporaciones, por lo que están "abiertos al diálogo", incluido con 'Jaén, sentido y común' movimiento ciudadano impulsado por Jaén en Común (JeC).

Preguntados por contactos con sus representantes, Martínez ha explicado que, al margen de un texto por correo electrónico, no han recibido nada hasta este martes, cuando tuvo una llamada para abordar la situación.

"Estamos totalmente abiertos a reunirnos y a hablar de todo lo que haya hablar, siempre hablando de confluencias y proyecto para la ciudad, no del cuarto para mí o quinto para ti, que se hablará también", ha comentado tras apuntar que no irán al encuentro organizado esta semana por Jaén, Sentido y Común al estar "cerrado ya de una forma determinada".

En todo caso, no parece fácil y hay ciertos escollos. Desde Podemos e IU mantienen el rechazo a la fórmula de agrupación electoral, que en entre otras cosas, haría que los votos no contasen de cara a representación en la Diputación. No obstante, según ha apuntado López, "por las cosas que han comentado últimamente, ese escollo lo han quitado ellos del medio inscribiéndose como partido político".

"No queremos que la confluencia se base en los sectarismos y decir que bonicos somos y vamos a mantenernos. No, vamos a construir algo y que sirva", ha afirmado Martínez, para el que, sin quitar importancia a números y candidatos, esto "no es lo fundamental". En esta línea, ha defendido que las confluencias "no son un hecho meramente electoral", sino "la única forma de cambiar algo, dar vida a la ciudad".

NOMBRES Y PERFILES

Con respecto a los nombres de la lista de Adelante Jaén Podemos-IU fruto del acuerdo entre ambas formaciones y tras sus respectivas primarias, han precisado los cinco primeros: Lucía Real (Podemos), como candidata a la Alcaldía, seguida de Javier Ureña (Podemos), Julián Ávila (IU), María José Alonso (Podemos) y Ángeles Padilla (IU).

En todo caso, Martínez ha matizado que "está por cerrar", teniendo en cuenta, por ejemplo, la posible entrada de otras fuerzas o asociaciones. "Está abierto a la entrada de otros nombres, aunque creo que va a ser muy difícil que al menos en los primeros haya variaciones", ha matizado. De hecho, el coordinador de Organización de IU ha afirmado que "los tres primeros nombres están blindados".

A la hora de determinar su lugar en la lista se ha analizado los perfiles y las aportaciones que pueden realizar al proyecto y a Jaén. "No tenemos políticos profesionales", ha destacado el responsable local de la formación morada.

Entre otras cuestiones, ha aludido a la experiencia de Real, funcionaria del INEM, en materia de empleo, gestión de planes y propuestas para su búsqueda. Ureña es psicólogo y trabaja con menores, mientras que Ávila es historiador, geógrafo y camarero. "Que se iguale la realidad de la lista con la realidad que encontramos en la ciudad", ha concluido.