La Policía detuvo en julio a 76 personas en la provincia de Granada reclamadas desde España o el extranjero

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de las ciudades de Granada, Motril y Baza han llevado a cabo durante el pasado mes de julio la detención y puesta a disposición de las autoridades policiales o judiciales nacionales e internacionales de 76 personas que contaban con reclamaciones por causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme.

La suma total de estas requisitorias, que ya han sido cesadas, alcanza las 80, según ha precisado este lunes en una nota la Policía Nacional, que ha remarcado que entre sus funciones figura la colaboración con las diferentes autoridades judiciales, a nivel nacional e internacional, en el cumplimiento de sus objetivos.

De esta forma, los agentes de policía realizan una "búsqueda incesante" sobre aquellos individuos que tienen causas abiertas en cualquier juzgado del territorio nacional, además de aquellos sobre los que ha recaído una sentencia firme de ingreso en prisión y se encuentran huidos de la justicia. La colaboración a nivel internacional se concreta en la búsqueda, localización y detención de individuos buscados por otros países.

De este modo, durante el pasado mes de julio han sido detenidas 76 personas por encontrarse reclamadas por autoridades policiales o judiciales de ámbito nacional e internacional. La captura de estos fugados ha resuelto 80 reclamaciones que estaban pendientes, según ha destacado la Policía Nacional, desde donde han aclarado que, del total de detenidos, 61 lo han sido en Granada, donde se han cesado 63 reclamaciones nacionales y dos reclamaciones internacionales.

En Motril han sido 14 los arrestados, de forma que han quedado dadas de baja 13 reclamaciones de ámbito nacional y una de carácter policial. En la localidad de Baza, con un detenido, ha sido cesada, igualmente, una reclamación nacional.

La mayoría de las infracciones cometidas que han ocasionado estas reclamaciones judiciales y policiales han tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, "sobre todo robos con fuerza, hurtos y estafas". No obstante, según puntualizan desde la Policía Nacional, existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades policiales o judiciales reclamantes.