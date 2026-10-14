La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Huelva y Sevilla

Dinero incautado en la operación - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, en el marco de la denominada Operación Escarcha, una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes entre Huelva y Sevilla que se ha saldado con cuatro detenidos y la intervención de más de diez kilogramos de cocaína, más de 30.000 euros en efectivo, una báscula de precisión y dos vehículos dotados de compartimentos ocultos o "caletas".

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó a principios del pasado mes de junio, tras tener conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado presuntamente dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes entre las provincias de Sevilla y Huelva.

De esta manera, fueron identificados varios de sus integrantes y se determinaron las funciones que desempeñaban dentro de la organización, así como se comprobó por parte de los agentes que utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.

Asimismo, los investigados adoptaban diferentes medidas de seguridad durante sus desplazamientos, entre ellas la utilización de vehículos lanzadera con funciones de contravigilancia.

En este contexto, durante uno de estos desplazamientos, los agentes sorprendieron a dos de los investigados tratando de introducir diez kilogramos de cocaína en un compartimento oculto situado en el maletero de uno de los vehículos, por lo que ambos fueron detenidos, uno de ellos como presunto encargado del transporte de la sustancia estupefaciente y el otro por realizar funciones de contravigilancia.

Como continuación de la operación policial, se ha llevado a cabo una entrada y registro en Sevilla, donde fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización, además de la intervención de más cocaína --hasta alcanzar un total de 11 kilogramos--, una báscula de precisión, más de 30.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada. La cocaína intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 600.000 euros.

Tras su puesta a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.