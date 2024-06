La portavoz del Gobierno ve "extraño y burdo" el proceso judicial contra Begoña Gómez basado en "bulos y falsedades"

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sostenido este miércoles que el proceso que se está siguiendo contra Begoña Gómez --la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, "está resultando claramente extraño y burdo", cuando "lo único que hay" en este caso "es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias".

Así lo ha manifestado la ministra portavoz en una atención a medios durante una visita al Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de la Cartuja, en Sevilla, y a preguntas de los periodistas tras la decisión del juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, de llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio.

A la pregunta de si cree que el juez está alterando con su actuación los resultados de las elecciones europeas de este fin de semana, Pilar Alegría ha respondido queriendo ser "absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el poder judicial".

No obstante, a renglón seguido ha apostillado que "todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita" que está "avalada por el Tribunal Supremo", acerca de que "no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales", y, "sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado".

La ministra portavoz ha añadido que en el Gobierno están "absolutamente tranquilos" porque son "conscientes de que aquí no hay nada" y "lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias".

Además, Pilar Alegría ha aludido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "muy concreto" y "amplio" que "desmonta uno por uno los distintos bulos de esa denuncia" de Manos Limpias.

A la pregunta de si cree que hay una "operación judicial" por medio de este asunto, la ministra ha respondido que no le corresponde a ella "hacer ese tipo de evaluaciones", si bien ha insistido en opinar que "todo esto está siendo muy extraño".

"Que nos enteremos de estas informaciones a través de los medios de comunicación a cuatro o cinco días de unas elecciones europeas es muy extraño", y además cuando "rompe con esa regla no escrita del propio Tribunal Supremo de no dictar resoluciones judiciales en proceso durante los momentos electorales", ha manifestado Pilar Alegría antes de añadir que el propio TS también "rechaza el aceptar estas denuncias o querellas cuando no tienen un contenido sólido".

En esa línea, ha incidido en señalar que "aquí lo único que conocemos, lo único que hay hasta la fecha, es una denuncia basada en recortes, en bulos y en mentiras", junto con un informe de la UCO que "desmonta" uno a uno "todos esos bulos".

LA NUEVA CARTA DEL PRESIDENTE

Por otro lado, preguntada por la nueva carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez difundió este martes, al hilo de la citación de su esposa, la ministra portavoz del Gobierno ha defendido que el Ejecutivo está "trabajando día a día para hacer lo que los ciudadanos nos pidieron, que es mejorar la calidad de vida de los españoles", y "es lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de estos tres años que nos quedan todavía de legislatura, como poco, y si los ciudadanos quieren más, ahí estaremos, trabajando por ellos", ha agregado.

Tras ello, Pilar Alegría ha sostenido que "lo que muestra" dicha carta de Pedro Sánchez "es lo que ayer mismo trasladaba yo también en la rueda de prensa del Consejo de Ministros", y es la sensación de "extrañeza" por enterarse "de una información de este tipo a través de los medios de comunicación, y, curiosamente, sorpresivamente, que sea, además, en un proceso electoral", lo que "causa, cuanto menos, sorpresa y extrañeza", según ha zanjado la ministra portavoz.