La potencia contratada en la red de Endesa para la recarga de vehículos eléctricos en Andalucía crece un 42% en 2025

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La filial de redes de Endesa, e-distribución, aceleró durante el pasado año el alta y la conexión a la red de nuevos puntos de recarga de vehículo eléctrico de diversos operadores, facilitando así el despliegue de la movilidad eléctrica en la comunidad andaluza, que registró un crecimiento del 42% en 2025.

En los últimos cinco años, la potencia contratada en puntos de recarga de acceso público se ha multiplicado de manera exponencial, aumentando un 4.700%, al pasar de los 1,9 MW registrados a cierre de 2021 a los 91,8 MW en 2025. Estas cifras sitúan a Andalucía como una de las regiones con mayor despliegue de puntos de recarga públicos conectados a la red de e-distribución en España, destaca la compañía en un comunicado.

Por provincias, en Sevilla se ha alcanzado una potencia en 2025 de 29,6 MW, tras experimentar una subida del 46%. En los últimos cinco años, ese porcentaje se ha elevado hasta los 8.814, puesto que se partía de 0,33 MW a cierre de 2021. Le sigue Cádiz (+39%), que ha pasado en esos cinco años de 0,094 MW a 12,64 MW (13.408%), y Málaga (+54%), que pasa de 1,3 MW a 15,9 MW (1.124%) en el periodo analizado.

En Jaén, el incremento en 2025 ha sido del 49% y logra 10,05 MW a cierre de 2025. En Granada, la subida registrada es del 27%, pasando de 7,5 a 9,5MW; en Almería, el porcentaje es del 34% en positivo y de los 0,14 MW contabilizados en 2021 se llega a los 5,7 MW del pasado ejercicio (+4.045%).

Por último, en Córdoba se registró el pasado año 4,9 MW frente a los 3,3 MW del ejercicio anterior (+48%) y en Huelva, 3,5 MW, cuando en 2024 fueron 3,2 MW (+10%).

La evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa TDVE también ilustra el avance de la movilidad eléctrica durante el último año. Esta tarifa se aplica a los titulares de puntos de recarga de acceso público --operadores de recarga, ayuntamientos, aparcamientos abiertos al público y estaciones de servicio--. Durante el año pasado, los suministros con tarifa TDVE en la red de e-distribución han aumentado un 28% en la comunidad.

Las empresas distribuidoras son claves en el desarrollo de la red de recarga, ya que se encargan de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta a los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO (Operador de Puntos de Recarga). La filial de redes de Endesa opera como compañía distribuidora en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, zonas que concentran el 45% de los puntos de recarga en la vía pública, según los datos de Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

MENOS BARRERAS, MÁS COLABOTACIÓN

La firma e-distribución participa activamente en las mesas técnicas de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica), y en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico, impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica para agilizar la tramitación de los puntos de recarga eliminando las barreras y obstáculos detectados para el despliegue del vehículo eléctrico en los diferentes trámites tanto autonómicos como locales.

Durante el último año, la filial de redes de Endesa ha promovido jornadas formativas con Aedive, con AORU (Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida) y con los CPO para avanzar en la simplificación de procesos, resolver dudas y analizar las últimas novedades legislativas en el sector.

Además, e-distribución ha reforzado además su web desde la que se puede acceder a información práctica para el usuario que quiera instalar un punto de recarga, realizar la solicitud de conexión, y hacer un seguimiento en tiempo real de en qué punto está la petición y los trámites asociados a la misma.