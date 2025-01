PP-A achaca a Montero "una mochila llena de agravios" con Andalucía, que "ya acabó con el socialismo de charanga"

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sentenciado este lunes que "Andalucía ya acabó" con el "socialismo de charanga", y ha reprochado a la precandidata a la Secretaría General del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una "mochila llena de agravios" con los andaluces.

Son ideas que ha trasladado el 'número dos' del PP andaluz en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido en Sevilla, en el contexto del proceso congresual que afronta el PSOE andaluz para renovar su liderazgo, al que aspira María Jesús Montero, y en la que Antonio Repullo ha reivindicado que "Andalucía se mantiene alejada del ruido y de la división", así como "el tiempo no todo lo cura" y esta comunidad autónoma "no olvida la gestión" de anteriores gobiernos socialistas

"Que ahora el PSOE necesite a Andalucía no significa que Andalucía necesite este PSOE de Sánchez", ha añadido en esa línea Antonio Repullo, quien, según ha informado el PP-A en una nota, ha considerado también que "cuando alguien no tiene fondo, dedica mucho tiempo a la forma", y "cuando uno no tiene nada que decir, solo le queda gritar".

Tras ello, ha opinado que "el desembarco de María Jesús Montero ha sido un torbellino de incoherencias, de vanidad y de mentiras", con "discursos improvisados que no dicen nada, que no aspiran a nada y que no plantean ni una sola medida para Andalucía; sólo frases hechas y ataques, viscerales, cargados de rencor, hacia quien no piensa como ella".

"Pero hoy Montero sigue en Madrid trabajando en beneficio de Sánchez, aunque para ello tenga que seguir perjudicando a Andalucía", ha subrayado Antonio Repullo, que ha subrayado que Montero debería saber, "y se lo debería haber explicado el PSOE de Andalucía, que si Juanma Moreno gobierna, y con mayoría suficiente, es porque las andaluzas y los andaluces se levantaron una mañana de domingo a mostrar su apoyo y su confianza en las urnas, una amplia confianza".

"Debe saber Montero, y debería saberlo el PSOE de Andalucía, que el PP de Andalucía no está en las instituciones por casualidad, sino porque le avala su trabajo, su dedicación, sus promesas cumplidas y los hechos, frente a las palabras", ha continuado reivindicando el dirigente del PP-A para añadir que "Andalucía así lo ha visto y así se ha expresado".

Al hilo de esta realidad, el secretario general de los 'populares' andaluces ha agregado que "si, con toda la legitimidad del mundo", los socialistas "quieren ganar, como repite cada cinco minutos la ministra, tendrán que explicar cómo van a hacerlo".

"Que explique María Jesús Montero lo que ha estado haciendo estos últimos seis años al frente del Ministerio de Hacienda", le ha espetado. "Y si no se lo recuerdo yo, para evitar este ejercicio de amnesia colectiva al que quiere obligarnos el PSOE de Andalucía", ha apostillado Antonio Repullo para denunciar a continuación que, "por voluntad de la ministra Montero, Andalucía recibe 1.522 millones de euros menos al año".

Igualmente, ha remarcado que Montero fue "consejera en los gobiernos de los ERE, dejó la sanidad andaluza en una situación precaria, que está costando muchos años recuperar, cerró hospitales y maltrató a los sanitarios, hasta colapsar la sanidad pública", y ha advertido de que, cuando pasó a ser consejera de Hacienda en la Junta, "fue aún peor si cabe, incumpliendo todas y cada una de las reglas fiscales".

"Y ahora, al frente de la Hacienda del Estado, no ha dejado de perjudicar a nuestra tierra, por orden de su jefe, y tiene a Andalucía entre los últimos en financiación, privando a nuestra tierra, por capricho y oportunismo político, de casi 10.000 millones de euros", ha denunciado el representante del PP-A.

"LOS ANDALUCES TENEMOS MEMORIA"

Antonio Repullo ha advertido que "los andaluces tenemos memoria, y no olvidamos que ella --María Jesús Montero-- fue consejera de los Gobiernos de los ERE", así como que la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) "estuvo envuelta en escándalos por el uso indebido de fondos públicos".

"Montero, como consejera de Hacienda, firmó la integración de esa fundación en el Servicio Andaluz de Empleo, y no actuó con diligencia en la supervisión de estos procesos", ha advertido Antonio Repullo, quien ha continuado relatando cómo "en el caso Isofotón se investigaron subvenciones irregulares por valor de unos 80 millones de euros otorgadas a esa empresa", y la consejería que dirigía Montero "formaba parte de la comisión que aprobó dichas ayudas".

Además, "durante su mandato como consejera de Hacienda, Montero no impulsó acciones para recuperar los 680 millones de euros malversados en el caso de los ERE fraudulentos, a pesar de ser su departamento el encargado de reclamar dichos fondos", ha criticado también el secretario general del PP-A.

En esa línea, Repullo ha dicho que "María Jesús Montero regresa a Andalucía con una mochila llena de agravios, gestión nefasta y una experiencia en el poder que tuvo el resultado que tuvo", tras lo que "Andalucía pidió un cambio", y se ha preguntado "por qué iba a volver Andalucía ahora a aquello de lo que huyó".

"Una ministra de Pedro Sánchez que está defendiendo con fervor el cupo catalán, que ha intentado romper la estabilidad de algunos ayuntamientos de Andalucía, señalada por la corrupción, nombrada por Víctor Aldama y que nos tiene fritos a impuestos, ¿qué va a prometer a Andalucía?", ha seguido cuestionando.

El secretario general del PP de Andalucía ha defendido que "nuestra tierra tiene criterio, tiene memoria y tiene dignidad". "Aquí la confianza hay que ganarla con esfuerzo y con hechos", ha remachado, y ha aseverado que "Andalucía exige altura, respeto y seriedad", y "no va a rendirse al populismo".

Para Repullo, el PSOE es un partido que "cree que vive en una España que ya pasó, pero la gente no está en eso. La gente está en las oportunidades, en crecer, en aspiraciones mucho más elevadas", ha apostillado.

"Hemos oído hablar a María Jesús Montero de Andalucía como una comunidad subdesarrollada y en blanco y negro, traslada una imagen negativa de nuestra tierra", ha lamentado también el representante del PP-A para advertir seguidamente que "somos una tierra luchadora y ambiciosa". Y ha destacado que "las mujeres de nuestra tierra son referencias mundiales en todos los campos, en la economía, en el deporte, en la investigación y en la cultura, mires donde mires".

Así las cosas, Repullo ha señalado que "mientras que el PSOE se celebra a sí mismo, el PP trabaja para buscar soluciones a los problemas reales de los españoles", recordando la reunión de presidentes autonómicos del Partido Popular de este pasado fin de semana con el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, "con medidas efectivas e inmediatas en materia de vivienda, es el último ejemplo".

"Mientras se aplauden unos a otros, el Partido Popular está trabajando". "Ese es nuestro compromiso. Ese es el convencimiento de Juanma Moreno en Andalucía", ha zanjado Antonio Repullo.