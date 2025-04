PP acusa al alcalde de Jaén de "convertir la confrontación política en su única estrategia"

JAÉN 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha acusado al alcalde, Julio Millán (PSOE), de "convertir la confrontación política en su única estrategia", algo que, según el dirigente popular, se ha visto en el choque con la Junta por los documentos contables que la Administración autonómica ha reclamado al Consistorio para poder licitar el contrato de explotación y mantenimiento del tranvía.

González ha afirmado en rueda de prensa que Millán está "utilizando como armas proyectos estratégicos fundamentales para el desarrollo de la ciudad, en perjuicio directo de los jiennenses" con el único fin de "desgastar a la Junta de Andalucía por motivos electorales".

En opinión del portavoz popular, el hecho de que el Ayuntamiento de Jaén ya haya remitido este mismo jueves a la Junta esos documentos solicitados hace casi cinco meses, "demuestra que era un mero papel, un requisito legal y obligatorio, un trámite burocrático".

"Nos alegramos de su rectificación, pero exigimos que la próxima vez piense más en Jaén y menos en sus siglas cuando trabaje en proyectos de calado, ya que ha estado jugando deliberadamente con la ilusión y la paciencia de los ciudadanos", ha dicho González.

En este punto, ha añadido que "si este año el tranvía no funciona, será únicamente por la irresponsabilidad y falta de voluntad política de Millán".

Con respecto al colector de Los Puentes, González ha subrayado que tras llegar a un acuerdo "de consenso" entre todas las partes, "Millán tenía una tarea sencilla: entregar el proyecto a la Junta", pero "tres meses después, no solo no lo ha hecho, sino que convocó una reunión de la Mesa de Seguimiento con una deslealtad institucional escandalosa, impidiendo que la Junta pudiese asistir por no avisar con tiempo suficiente".

González también ha criticado el reciente anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para aliviar la situación de ayuntamientos en riesgo financiero por ser "puro teatro sin contenido". En opinión del que fuera alcalde de Jaén antes de ser desalojado en enero de este año por la moción de censura presentada por el PSOE y Jaén Merece Más, "para el PSOE, Jaén solo importa si sirve a sus intereses políticos".

Finalmente, Agustín González ha hecho un llamamiento a Julio Millán para que "rectifique su actitud y empiece a ejercer como alcalde de todos los jiennenses". En este sentido, ha tendido la mano al alcalde para "facilitar desde el Grupo Popular, como puente entre administraciones, el avance de los proyectos estratégicos como el tranvía y el colector, siempre desde la responsabilidad institucional y con el objetivo común del bienestar de los ciudadanos".

"Exigimos que abandone de una vez por todas la confrontación estéril y destructiva", ha dicho González, al tiempo que ha defendido que "Jaén necesita un alcalde que gobierne con rigor, honestidad y eficacia".