PP-A afirma que el 17 Congreso lo mostrará como único partido capaz de "generar estabilidad", contando con "los mejores"

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A afronta su 17 Congreso regional a partir de este viernes en Sevilla y hasta el domingo con el objetivo de demostrar que es el único partido capaz de "generar estabilidad" en Andalucía, contando "con ls mejores", frente a un PSOE-A que, con el "modelo Montero", está instalado en "la mentira, en la corrupción y en hacer todo lo contrario a lo que quiere la sociedad".

Así lo ha manifestado este viernes el secretario general del PP-A. Antonio Repullo, en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se va a desarrollar el 17 Congreso regional. Ha estado acompañado por la presidenta del comité organizar del congreso, Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva. El lema del 17 Congreso del PP-A es "Siempre Andalucía".

Ha manifestado que en el 17 Congreso, que se caracterizará por la transparencia, se va a hacer un balance de la gestión de los últimos cuatro años, en los que se ha demostrado que el PP-A, con el Gobierno de Juanma Moreno, es el "único partido capaz de generar estabilidad en Andalucía", presentando anualmente los presupuestos de la comunidad.

Unas cuentas que, como las de 2026, "mejoran los servicios públicos de todos los andaluces" y bajan impuestos, según Repullo, quien ha indicado que enfrente hay un PSOE-A, como María Jesús Montero como secretaria general, que está instalado en "la mentira y la corrupción".

"Ese es el modelo Montero", según ha indicado el dirigente popular, quien ha señalado que si la sociedad quiere "una financiación justa para Andalucía, María Jesús Montero lo que propone es todo lo contrario, es decir, infrafinanciación", y si la sociedad andaluza "quiere una mejor gestión del Gobierno central en cuestiones que son de su competencia, como mejores trenes o mejores comunicaciones, lo que hace María Jesús Montero es todo lo contrario, una falta absoluta de gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Andalucía".

Asimismo, ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno de Juanma Moreno, el Ejecutivo de Sánchez y Montero es "incapaz" de presentar presupuestos generales del estado.

"El PP andaluz está aquí para otra cosa absolutamente diferente, para ofrecer transparencia y para ofrecer una conexión con la sociedad", ha dicho Repullo, apuntando que el 17 Congreso regional será un "termómetro con la calle", con amplia participación de colectivos sociales.

Para ello, en la jornada de mañana sábado se debatirán dos ponencias sociales, a cargo de personas que no son del partido. "Un congreso que va a ser abierto, donde va a estar presente mucho más la sociedad que la gente del PP", ha apuntando Repullo, quien ha insistido en que el 17 Congreso será "absolutamente abierto".

Respecto a si se prevén importantes cambios en el Comité Ejecutivo del PP-A, se ha mostrado convencido de que el presidente del partido y de la Junta, Juanma Moreno, "va a elegir a las mejores mujeres y los mejores hombres para que el PP-A siga siendo ese partido preferido por todos los andaluces".

"El PP va a ser el partido preferido por los andaluces porque va en la dirección adecuada, de escucha y de estar al lado de la sociedad, y hay perfiles de sobra para poder seguir haciéndolo".

En cuanto a si Juanma Moreno le ha comunicado si continuará como secretario general del PP-A, ha manifestado que él está "a disposición del partido y del presidente".

Ha señalado que para él fue una "sorpresa" que lo situara como coordinador general en el pasado congreso regional de hace cuatro años y que luego lo propusiera como sustituto de Loles López como secretario general.

"Yo estoy absolutamente gratificado ya con estos tres últimos años porque ha sido una experiencia vital inigualable y, evidentemente, a partir de ahora, es el presidente el que tiene que decidir quién va a ocupar ese cargo, y sea quien sea lo va a hacer bien y en cualquier caso, para mí, evidentemente, si continúo será un honor", ha manifestado.

Por su parte, Pilar Miranda ha indicado que el lema del congreso quiere indicar el trabajo que hace el PP-A "siempre por una Andalucía que crece, que marcha hacia adelante y que es la fuerza del sur, reconocida a nivel nacional e internacional".

El congreso va a versar sobre "el presente de nuestra comunidad autónoma y el futuro de todos los andaluces y andaluzas", según Miranda, quien ha defendido que Juanma Moreno tiene "una hoja de ruta para Andalucía basada en la eficacia en la gestión, en el trabajo, en el esfuerzo y en la escucha activa" de la sociedad, algo que estará muy presente en el congreso a través de dos ponencias sociales.

Miranda ha recalcado que al presidente y a todo el partido les gusta escuchar a los ciudadanos porque ellos son "los que saben la respuesta a sus necesidades y cómo solucionar los problemas". "Andalucía es inconformista y nosotros somos también inconformistas", ha dicho.