PP-A anima al PSOE-A a optar por la "utilidad" frente a la "melancolía" y "sumarse a la salida de la crisis"

El Grupo Popular ofrece a los socialistas acuerdos en materias como los fondos europeos o la PAC

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha realizado este miércoles un llamamiento al PSOE-A para que decida si quiere "sumarse a la salida ordenada, fuerte y solidaria de la crisis" actual que atraviesa Andalucía, así como le ha ofrecido alcanzar acuerdos en materias como los fondos europeos o la Política Agrícola Común (PAC), y para ello le ha animado a abandonar su actitud de "melancolía" tras abandonar el Gobierno andaluz y optar por la "utilidad".

Ha sido en el marco de la intervención del portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en el Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra desde este martes en el Pleno de la Cámara andaluza.

El portavoz 'popular' ha trasladado a los socialistas que los grupos parlamentarios tienen ahora una "enorme responsabilidad" para "sacar adelante a Andalucía de una de sus peores crisis", algo que se ha mostrado convencido de que se va a "conseguir", y les ha advertido de que ellos tienen que decidir si el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) asume "solo" este reto, o el PSOE-A "se suma a la salida ordenada de la crisis".

Nieto ha indicado que la jornada de este martes del debate le dejó una "sensación agridulce", porque mientras que el presidente de la Junta "demostró su conocimiento de esta tierra y una actitud de sensatez, sentido común, humildad, autocrítica, responsabilidad y valentía", así como quiso "aportar soluciones y esperanza donde mucha gente hoy solo ve sombras, zozobra y oscuridad", por parte de los grupos de la izquierda se "reiteraron todos los errores que vienen manifestando desde el inicio de la legislatura, en algunos casos repitiendo el eslogan permanente, vacío y que no aporta nada".

Nieto ha lamentado que, mientras que Moreno planteó este debate "para construir, sumar y ser capaces de asistir la semana que viene a la Conferencia de Presidentes con una posición única en defensa de los intereses de los andaluces, otros han entendido este debate como un trámite en el que da pereza dialogar y debatir".

No obstante, el portavoz del Grupo Popular ha señalado que aún hay "posibilidad" de superar esa actitud, y en esa línea ha advertido a los socialistas de que "no van a recuperar el Gobierno de la Junta nunca si no construyen un proyecto serio, si lo único en lo que están es en la melancolía de lo que hicieron --cuando gobernaban--, que además no lo hicieron bien", y les ha animado a pensar en la "utilidad".

Al hilo, ha afeado al PSOE-A que "no quiere debatir nunca", como, a su juicio, demostraron los socialistas al ausentarse de la comisión de recuperación del Parlamento, o al no participar tampoco en el grupo de trabajo en busca de un pacto educativo en Andalucía, y ha remarcado a los socialistas que "la responsabilidad de sacar" a la comunidad autónoma "de la situación en la que se encuentra también es suya".

INVITA AL PSOE-A A CONSTRUIR "UN NUEVO PROYECTO"

Tras criticar que "la izquierda andaluza está jugando a fragmentar, dividir, destruir en lugar de construir", ha invitado al PSOE-A a construir "un nuevo proyecto" y a empezar a "escuchar a un gobierno y un presidente que quiere hacer las cosas de otra forma".

En esa línea, Nieto ha ofrecido al PSOE-A que "apoye una postura común para que Andalucía reciba lo que le corresponde, lo que es justo", de los fondos que va a proporcionar la UE para la recuperación tras la pandemia. Se trata de respaldar para Andalucía "lo mismo que hizo el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "en Bruselas para España, que se nos aporten recursos en base al desempleo, el PIB y la población", según ha incidido el portavoz 'popular'.

Además, el parlamentario del PP-A ha querido dejar claro que lo que pide su grupo es "que ese dinero --23.000 millones de euros-- venga a Andalucía, no a la Junta de Andalucía", y ha acusado al Gobierno de España de estar actuando con el reparto interno de esos fondos "de la misma forma que criticaba de los Estados frugales con España", pidiendo a las comunidades autónomas "proyectos que ya veremos si se aprueban".

De igual modo, Nieto ha pedido al PSOE-A que se sume a un acuerdo por la PAC para que Andalucía no pierda en el reparto de fondos que se acuerde en el nuevo marco, así como que apoye otras cuestiones como una mayor inversión en I+D+I --para lo que, según ha apuntado, se necesitan los 23.000 millones de euros que reclama de fondos europeos--, o "el flamenco y la cultura en general".

"LAGUNAS" EN LA SANIDAD ANDALUZA

Finalmente, y tras referirse también al problema del desempleo en la comunidad autónoma, José Antonio Nieto se ha centrado en la situación de la sanidad andaluza, donde, según ha admitido, "tenemos lagunas" con las que el actual Gobierno andaluz trata de "acabar", pero ha advertido de que "tendríamos un océano de problemas si no se hubiera invertido en sanidad, educación y servicios sociales como se ha invertido" con el actual Ejecutivo de Juanma Moreno.

En esa línea, Nieto ha indicado que "no es un problema de este Gobierno (andaluz) que tengamos los profesionales sanitarios más precarios que hay en España, o los sanitarios peor pagados", y ha reconocido que Andalucía sigue sin ser "la comunidad autónoma que emplea más recursos por habitante en sanidad, o que tiene unas mejores condiciones para sus profesionales", pero ha defendido que "sí tiene los profesionales sanitarios más comprometidos, y eso está permitiendo que Andalucía esté siempre en la media baja de las comunidades autónomas en España" en cuanto a la incidencia de la pandemia, y "de las que mejor está afrontando esta realidad, siendo todavía muy mejorable", según ha apostillado el portavoz del PP-A.