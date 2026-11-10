PP-A apela al "cambio necesario" para acabar con el "castigo" de Sánchez a Andalucía: "Nos jugamos el progreso"

1132503.1.260.149.20261110120617 El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP-A

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha apelado este martes al "cambio necesario" en España en las elecciones generales del 29 de noviembre para acabar con el "castigo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Andalucía, porque "nos jugamos el progreso por el que tanto hemos luchado".

En rueda de prensa, el también coordinador del comité de campaña para el 29N en Andalucía, ha manifestado que en el mitin celebrado el domingo en Málaga, el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, puso "a Andalucía como ejemplo del cambio que necesita España".

Cuando llegó a la Presidencia de la Junta tras casi 40 años de gobiernos del PSOE-A, Juanma Moreno "demostró otra forma de gobernar, Con moderación y seriedad", según ha añadido Repullo, para quien eso es lo que necesita España en este momento.

También se ha referido al mensaje de Moreno en el mitin de Málaga sobre que la "indignación tiene un cauce cívico, un cauce sereno". Según ha añadido, "en democracia, los gobiernos responden de lo que hacen y son los ciudadanos quienes deciden si siguen mereciendo su confianza".

"Vienen nuevos tiempos a partir del 29N y Andalucía será un referente de esta nueva mirada, de este nuevo compromiso y de este esfuerzo colectivo que estamos viendo cada día en nuestra tierra", según ha expresado.

Sobre el accidente ferroviario de Urda, ha indicado que, al impacto emocional, se ha sumado el económico y "la pérdida de confianza de los viajeros que antes elegían el tren sin pensárselo".

Ha destacado el esfuerzo andaluz por atraer "inversiones, crear empleo y abrir mercados para sus empresas", para lo que es fundamental contar con "conexiones ferroviarias fiables": "Con el castigo de Sánchez nos jugamos la competitividad y el progreso de Andalucía por el que tanto han luchado las andaluzas y los andaluces".

El PP-A reclama un plan para recuperar el servicio con garantías de seguridad, revisar el estado de la red y establecer un calendario público de inversiones con financiación, y en el que se concrete "qué se va a hacer, cuándo y quién va a responder ante posibles incumplimientos".

Repullo ha destacado que, entre las 249 medidas del programa electoral que presenta Feijóo, figura la "revisión de las infraestructuras que requieren atención urgente, conocer su estado, priorizar las obras y calcular los recursos necesarios". Ha apuntado que se ha situado esa tarea dentro de la "reconstrucción que el PP quiere emprender en los primeros cien días de gobierno" tras el 29 de noviembre.

Se ha referido a las "mordidas en las obras públicas" durante el Gobierno de Pedro Sánchez y las consecuencias han sido "el dinero que se roba, el perjuicio a las empresas que compiten limpiamente y se juega con las vidas de las personas y con la seguridad de infraestructuras de las que dependemos cada día".

Asimismo, se ha dirigido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, para pedirle que aclare "qué inversiones exigió" al Gobierno "para modernizar el corredor ferroviario andaluz, cuáles se ejecutaron y qué exigirá ahora a Pedro Sánchez para recuperar la conexión de Andalucía".

Repullo ha recordado que Óscar Puente, exministro de Fomento, "vinculó el deterioro de las infraestructuras con los años sin presupuestos": "Un país sin presupuestos es un país que no avanza y Andalucía está pagando esa mala gestión de Montero", en referencia a su etapa como ministra de Hacienda.