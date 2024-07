El PP asegura que defenderá en el Congreso "los intereses de Córdoba" ante un Gobierno que la "castiga"

CÓRDOBA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP por Córdoba en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto y Bartolomé Madrid, han asegurado este viernes que el "PP seguirá defendiendo los intereses de Córdoba y de los cordobeses" en la Cámara Baja ante el Gobierno de España encabezado por el socialista Pedro Sánchez, que "castiga a Córdoba y que se ha olvidado de esta provincia".

Tal y como ha indicado el Partido Popular en una nota, Prieto y Madrid han ofrecido este viernes un balance del curso político en la Cámara Baja, resaltando que "cada día se evidencia que estamos viviendo una legislatura inviable y dañina para el futuro de España con un Gobierno acorralado por la corrupción y por sus socios, sostenido por intereses particulares, partidistas y territoriales que están generando continuamente desigualdades entre los españoles", según ha expresado Madrid.

"El Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de presentar los Presupuesto Generales del Estados (PGE) y no tiene más horizonte que mantenerse en el poder, es incapaz de dar soluciones a los grandes problemas que tiene este país", ha asegurado el popular.

El diputado ha afeado al Gobierno de Sánchez que sea "incapaz de afrontar sus competencias sanitarias, en materia de desempleo, que asfixia a impuestos a las clases medias, que ha elevado la tasa de riesgo de pobreza a sus cifras más altas". "Un Gobierno populista que quiere tanto a los pobres que los multiplica", ha dicho Madrid.

En este contexto, ha continuado, "tenemos un Gobierno que ha disparado la deuda pública, con una inflación que ha subido los precios un 20 por ciento desde 2018, que castiga la productividad y la competitividad de las empresas, que mantiene al sector agroganadero, tan importante en la provincia de Córdoba, al borde de la ruina".

Según Madrid, es un Gobierno que "gestiona mal y que dilapida los fondos europeos del Plan de Recuperación, que ha hecho que se dispare la ocupación ilegal un 17 por ciento más que con el anterior Gobierno del PP. En definitiva, un Gobierno desentendido de la realidad de este país".

Asimismo, ha censurado que este Gobierno esté "acorralado por la corrupción y arrodillado ante quienes le han prestado el voto", y ha mencionado "los casos de Begoña Gómez, Koldo, el caso de las mascarillas, de la directora de Igualdad y los puntos violeta", entre otros. "Tenemos un presidente que ataca continuamente a jueces, medios de comunicación y oposición, y un Tribunal Constitucional intentando borrar de la memoria colectiva el mayor caso de corrupción de este país, el caso de los ERE en Andalucía, una operación política en toda regla", ha señalado.

Así las cosas, ha proseguido Madrid, "estamos ante una legislatura inviable que está ocasionando un daño irreparable a los españoles, donde es complicado ejercer la posición ante un Gobierno que poco le importan los problemas de cada territorio, salvo los que plantea los prestamistas de votos".

Aun así, ha afirmado, "el PP ha logrado impulsar más de 50 iniciativas en temas importantes para los cordobeses como son los precios, la vivienda, la salud, educación y los derechos sociales". "Los diputados del PP de Córdoba hemos presentado iniciativas generales y otra que afecta a nuestra provincia en temas importantes como son infraestructuras hidráulicas, eléctricas, de comunicación terrestres, iniciativas para el sector primario y de cultura", entre otros, ha relatado.

FALTA DE AGUA

En cuanto a la Proposición no de Ley (PNL) del PP en la que "pedimos al Gobierno que realicen las infraestructuras hidráulicas necesarias para que la zona Norte de Córdoba no vuelva sufrir la falta de agua", Bartolomé Madrid ha lamentado "las palabras de la subdelegada del Gobierno en Córdoba que ha asegurado que no procede hacer esta conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera".

"Es sorprendente que diga esto cuando fueron los técnicos de la CHG quienes dijeron que era la conexión idónea para garantizar el agua en la zona Norte y, ante esto, los diputados socialistas y comunistas de Córdoba callan y otorgan", ha criticado.

Por su parte, Isabel Prieto se ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de Sánchez por los españoles y por los cordobeses", pues "el Gobierno solo ha aprobado la Ley de Amnistía que les permite aferrarse en el poder, porque a Sánchez no le interesan los problemas reales de los ciudadanos, solo le interesa resistir y perpetuarse en el poder".

Sobre esa Ley de Amnistía, Prieto ha asegurado que "ha creado una casta política privilegiada, con impunidad para unos dirigentes políticos que quieren destruir la unidad de España, vulnerando la igualdad ante la ley de los españoles y creando un agravio comparativo, porque nosotros sí tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pagar nuestros impuestos y si cometemos un delito someternos a los tribunales".

Para Isabel Prieto, el Partido Popular es "la única alternativa de Gobierno posible en España, el único proyecto constitucionalista que tiene como objetivo gobernar para todos, buscar soluciones para los grandes problemas de los españoles, y llevar a cabo una política de utilidad. El único partido con sentido de estado y capaz de buscar soluciones en defensa del interés general".

INICIATIVAS

En cuanto a la labor de los diputados del PP de Córdoba en el Congreso, Isabel Prieto ha puesto el foco en las "numerosas iniciativas que hemos propuesto para solucionar los problemas de nuestra provincia en cuanto a infraestructuras ferroviarias como el Ramal Central de ferrocarril, el Cercanías, carreteras como la Variante Oeste de Córdoba y la conversión en autovía de la N-432, la necesidad de aumentar la capacidad eléctrica sobre todo en el Guadiato y los Pedroches, infraestructuras hídricas".

Además, "hemos impulsado iniciativas en materia de empleo, en defensa de los sectores económicos y empresariales de la provincia como el de la joyería cordobesa para que sea declarado indicación geográfica protegida; para tramitación de ERTE como fuerza mayor por la sequía para sectores como el olivar o los cítricos; una PNL en defensa del sector empresarial para eliminar trabas administrativas y burocráticas, y un plan de choque contra el desempleo femenino", ha detallado la popular.

"¿Qué han hecho los diputados socialistas de Córdoba para resolver estos problemas? No han hecho nada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado la provincia de Córdoba, no ha hecho ninguna inversión, ninguna nueva partida presupuestaria y tiene paralizadas las grandes infraestructuras para garantizar el desarrollo económico de la provincia", ha asegurado Isabel Prieto.

PACTOS DE ESTADO

Además, ha señalado que "el PP ha propuesto seis grandes pactos de Estado para resolver los grandes problemas de este país en materia de sanidad, educación, vivienda, regeneración democrática de las instituciones, territorial y un pacto nacional por el agua, todos ellos han sido sistemáticamente rechazados por el PSOE".

"¿Qué opinan los diputados del PSOE de Córdoba que han rechazado estos pactos que podrían resolver muchos problemas de los cordobeses?", se ha preguntado Isabel Prieto, que ha asegurado que el PP "seguirá defendiendo el Estado de derecho, la Justicia, la separación de poderes y los valores constitucionales frente a las conductas de Sánchez que están erosionando los valores democráticos y no resuelven los problemas reales de los ciudadanos".

"Estamos preparados para ser la alternativa de Gobierno que venga a recuperar una política sensata basada en el sentido común y en la que todos los españoles puedan confiar", ha concluido la diputada popular en el Congreso.