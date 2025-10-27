El PP avisa que "no se puede permitir que el norte de la provincia de Córdoba quede condenado por decisión del Gobierno"

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP de Andalucía, José Antonio Nieto, y la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, con alcaldes y concejales del PP en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. - PP

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este lunes que "no se puede permitir que el norte de la provincia de Córdoba quede condenado por las decisiones del Gobierno de España al subdesarrollo o al no poder disponer de las mismas capacidades en materia energética que tengan otras comarcas de España o de Andalucía".

Así lo ha manifestado el popular, quien ha mantenido una reunión con alcaldes y concejales del PP en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato para abordar el futuro del norte de la provincia ante "el olvido del gobierno de Sánchez y Montero".

Nieto ha asegurado que "hoy es un hecho objetivo y real la pérdida de población de entorno a los 10.000 habitantes en estas dos comarcas en los últimos 20 años, y la necesidad de revertir esa tendencia". En este sentido, ha hecho referencia a la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía, la primera de la comunidad, desarrollada por el Gobierno andaluz y que pone el foco en 480 municipios de toda la región que han perdido población.

"En ese trabajo nos hemos dado cuenta de que, para mantener la población en estas zonas rurales, es absolutamente imprescindible conseguir una buena calidad de vida para las personas", ha apuntado, para señalar que "hay que mantener la calidad de los servicios públicos de salud, educación y dependencia en estos territorios, y en eso la Junta de Andalucía hace un trabajo que da resultado y que cualquiera puede comprobar".

Al respecto, ha citado "las ratios en los colegios rurales muy por debajo de la media; atenciones en materia sanitaria a un núcleo y a un número de pacientes también muy por debajo de las que se tiene en las grandes capitales, y un acceso a la dependencia similar al que se pueda tener en cualquier capital para quien vive en un municipio de la zona rural, sea cual sea su tamaño".

"Lo siguiente fundamental es garantizar una buena red de comunicaciones, y algo absolutamente imprescindible en el siglo XXI es tener acceso a un abastecimiento razonable en materia energética y con calidad", ha asegurado Nieto, quien ha reiterado que "no podemos permitir que el norte de Córdoba quede condenado al subdesarrollo o al no poder disponer de las mismas capacidades en materia energética que tengan otras comarcas de España, sólo por las decisiones del Gobierno central".

PETICIÓN DE LA JUNTA

El coordinador popular ha recordado que "desde el gobierno de la Junta de Andalucía se ha solicitado que se ponga en marcha una línea de abastecimiento energético adecuada para el norte de la provincia, que permita el desarrollo de nuevas actividades en materia económica que generen empleo, que den una posibilidad de desarrollo laboral adecuado para las personas que viven en este territorio".

Si bien, ha lamentado que "la respuesta del Gobierno de España, como viene siendo habitual, es nada para el norte de la provincia, nada para las comarcas Los Pedroches o el Guadiato". "Y eso no significa que nos quedamos igual, porque como se mejoran las capacidades de otros territorios, la realidad es que el norte de la provincia queda mucho más castigado, queda mucho más expuesto de lo que está a día de hoy", ha afirmado Nieto.

Ante ello, ha declarado que "el gobierno de Juanma Moreno no va a dejar de reclamar y de reivindicar esas potencialidades, esos desarrollos y esas mejoras en infraestructuras energéticas para el norte de la provincia". "Ya lo ha hecho el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y lo vamos a hacer a nivel colegiado como gobierno de la Junta de Andalucía", ha indicado, para apostillar que "quede claro que esa exigencia no se va a acabar en el tiempo, lo vamos a reiterar para que el Ministerio se avenga a incorporar las líneas de abastecimiento que necesita al norte de la provincia".

Asimismo, ha afirmado que van a "plantear y a pedir que todos los habitantes de ambas comarcas se unan, igual que ha ocurrido con el agua y con las comunicaciones, pidiendo que el norte de la provincia no vuelva a ser marginado en materia energética", al tiempo que ha asegurado a los alcaldes y concejales del PP en esta zona que "vale la pena hacer un trabajo conjunto para que el Valle del Guadiato y el Valle de los Pedroches no sólo tengan presente, sino que también tengan futuro".

"ESCUCHAR LAS NECESIDADES"

Por su parte, la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, ha agradecido el trabajo de José Antonio Nieto y de todo el gobierno andaluz de Juanma Moreno "que se traslada a los territorios para escuchar las necesidades reales de los vecinos y de su mano buscar soluciones para seguir transformando y mejorando nuestra tierra".

Cabello ha lamentado que "tanto Los Pedroches como la comarca del Guadiato recibamos una y otra vez el agravio del gobierno de Sánchez y Montero en asuntos tan importantes como la necesidad de contar con energía eléctrica, con infraestructuras hidráulicas y con infraestructuras de comunicación, como sería la autovía de la N-432".

"Desde el PP de Córdoba seguiremos reclamando lo que los cordobeses, en cualquier rincón de la provincia necesitan, y muy especialmente el agua, la luz y la autovía que son esenciales para la zona norte", ha expresado.