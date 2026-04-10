El PP de Cabra (Córdoba) exige al PSOE "contundencia" ante "los insultos reiterados" en actos institucionales

CABRA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El PP de Cabra (Córdoba) ha expresado su "preocupación" por "la reiteración de comportamientos protagonizados por militantes del PSOE local en actos oficiales e institucionales, en los que se han producido interrupciones, vociferaciones e insultos dirigidos a representantes públicos", de ahí que haya exigido al PSOE "contundencia".

La secretaria general del PP de Cabra, Carmen Montes, ha trasladado esta valoración en una comparecencia pública en la que también ha lamentado "la falta de reacción por parte del PSOE egabrense tras los últimos incidentes".

Desde la formación popular han subrayado que "el respeto personal e institucional constituye un pilar fundamental de la convivencia democrática, y que la discrepancia política, aunque legítima, no puede amparar actitudes que alteren el normal desarrollo de actos institucionales". El PP de Cabra ha destacado igualmente "el carácter respetuoso y de convivencia de la ciudad", señalando que "estos comportamientos no representan el sentir mayoritario de la ciudadanía".

Durante la comparecencia, la popular ha hecho referencia a varios episodios ocurridos en actos públicos e institucionales en los últimos años y el último ocurrido el Jueves Santo.

Según el PP, "todos los hechos se han producido en actos de carácter institucional en los que se representaba al conjunto de la ciudadanía".

La formación ha señalado que su "preocupación" no se centra "en personas concretas, sino en la falta de respuesta del PSOE de Cabra ante estos comportamientos". Al mismo tiempo, ha trasladado su "respeto hacia la mayoría de la militancia socialista local", a la que considera "comprometida con la convivencia democrática".

Ha insistido en "la necesidad de adoptar medidas frente a conductas que puedan perjudicar la imagen de las instituciones y de la ciudad, tales como la suspensión de militancia o la expulsión en los casos que lo requieran". Asimismo, ha apuntado a "la necesidad de mantener coherencia en la respuesta política ante este tipo de situaciones".

En este caso, el PP de Cabra ha reiterado su "compromiso con la convivencia, el respeto y la defensa de las instituciones", a la vez que ha realizado "un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para preservar estos valores".