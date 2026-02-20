El PP de Cabra lamenta el "bloqueo de PSOE, Vox e IU" de 10 millones para el Plan Invierte de Diputación de Córdoba

El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), y la concejala y diputada popular en la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil - PP

CABRA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), y la concejala y diputada popular en la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, han lamentado del "bloqueo que los partidos de izquierda y Vox han llevado a cabo a la activación del Plan Invierte 2026", un plan de la institución provincial que "dotaría a los municipios cordobeses de 10,5 millones de euros de manera inicial".

Tal y como ha indicado el PP en una nota, Alguacil y Priego han afeado que "con esta negativa de PSOE, Vox e IU se castigue a los 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas (ELA) y diez mancomunidades que forman la provincia de Córdoba que necesitan estos recursos para obras, infraestructuras y servicios esenciales".

Es por ello que, tal y como han señalado, "no se trata de un bloqueo al presidente de la Diputación", el popular Salvador Fuentes, sino "un bloqueo al crecimiento de los municipios cordobeses y que no van a disponer de recursos para obras, reparaciones, infraestructuras dañadas o servicios esenciales, además de la espera durante meses a la liquidación presupuestaria y a la incorporación de remanentes, lo que supone contratos paralizados y necesidades sin atender".

"Se ha negociado y escuchado más que nunca, estudiando alternativas y propuestas. El problema no ha sido la falta de diálogo, sino la decisión política de estos tres grupos de impedir que la propuesta saliera adelante a toda costa", ha señalado Sara Alguacil, quien ha asegurado que "la táctica electoralista ha estado por encima de la gestión, en un contexto electoral".

"El bloque de PSOE, IU y Vox ha decidido que su estrategia de partido pesa más que el bienestar de los cordobeses", ha dicho Alguacil, quien ha añadido que "han preferido la bronca política antes que dar soluciones a los problemas de los alcaldes, sin distinción de colores".

Ante las acusaciones de que el Plan Invierte 2026 suponga recortes, tanto Alguacil como Priego han afirmado que "es falso que el plan suponga recortes", pues se ha propuesto "exactamente el mismo mecanismo contable que funcionó con éxito en 2025: una base inicial de 10,5 millones para empezar a trabajar ya, con el compromiso de ampliarla mediante remanentes en marzo hasta superar los 17 millones de euros".

Otros aspectos que han destacado la diputada provincial y el alcalde de Cabra ha sido "el claro ejemplo de incoherencia política total", pues "es inaceptable que representantes del PSOE e IU presenten mociones en sus ayuntamientos reclamando la activación urgente del Plan Invierte y, cuando llega el momento de votarlo en el Pleno provincial, voten en contra junto a Vox. Piden en los pueblos lo que niegan en la Diputación", han alertado.

En este contexto, han señalado el ejemplo de Puente Genil, "donde el portavoz socialista presentó una moción para activar el plan urgentemente debido a los daños por temporales, pero luego sus representantes en Diputación votaron 'no', o "en Fuente-Tójar, donde el grupo socialista local registró mociones insistiendo en la 'incertidumbre financiera' que causaba la prórroga presupuestaria, exigiendo medidas inmediatas que ahora ellos mismos han bloqueado".

Para concluir, Fernando Priego ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad" a quienes han "bloqueado el crecimiento de la provincia y a los alcaldes de la provincia, especialmente los del PSOE e IU quienes deben pedir explicaciones a sus representantes en la Diputación por haberles dejado sin unos recursos que ellos mismos consideran vitales".

"El gobierno del Partido Popular, con Salvador Fuentes a la cabeza, seguirá trabajando para dar soluciones frente a quienes solo buscan el bloqueo", ha apostillado el alcalde popular de Cabra.