PP-A censura que Sánchez esté dispuesto a una financiación "aún más privilegiada para Cataluña, maltratando a Andalucía"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha censurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está dispuesto a entregar una financiación aún más privilegiada para Cataluña, creando más desigualdad entre territorios y maltratando aún más a Andalucía".

En rueda de prensa, Repullo ha denunciado el empeño de Sánchez de "jugar con el futuro de España por unos cuantos votos" ante el inicio de las negociaciones para la formación de un Gobierno en Cataluña, "supeditando el futuro de España y de Andalucía".

Según ha indicado, Sánchez "está dispuesto a entregar una financiación aún más privilegiada para Cataluña, creando más desigualdad entre territorios y maltratando aún más a Andalucía". "Está claro: A más Sánchez más desigualdad y menos Andalucía", según Repullo, para quien el Gobierno "nos quiere colocar una mentira sobre la financiación".

Según ha añadido, Pedro Sánchez "no le ha dado nada a Andalucía": "Si aumentan las transferencias para Andalucía, aumentan para todas las comunidades autónomas y con ellas la desigualdad entre las mejor y las peor financiadas".

En ese sentido, Antonio Repullo ha recalcado que "Andalucía recibe cada año 1.400 millones de euros menos de lo que le corresponde" por financiación autonómica.

"Hemos pedido por activa y por pasiva que se ponga en marcha un fondo transitorio de nivelación para que Andalucía pueda competir en igualdad de oportunidades con el resto de comunidades mientras se reforma el sistema", ha recordado el dirigente popular, quien ha denunciado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ordenó al PSOE-A votar en contra de esta solución transitoria".

Mientras, según ha añadido, Pedro Sánchez promete "una financiación aún más privilegiada" para Cataluña, con el "dinero de todos".

Ha incidido en que "en Andalucía queremos lo que nos corresponde, no menos, y seguiremos reclamando una financiación justa".

Ha defendido que la Andalucía de Juanma Moreno cumple con sus obligaciones "con responsabilidad y lealtad, la misma que reclamamos al Gobierno de España".

Ha puesto como ejemplo la licitación esta semana de tres importantes obras de carreteras en Andalucía: El soterramiento de la A-376 en Montequinto, el desdoble de ocho kilómetros más del eje Málaga-Campillos-Ronda, y el nuevo tramo de la Autovía del Almanzora, un "ejemplo más del cambio en Andalucía en la gestión de los fondos europeos".

Ha recordado que con los anteriores gobiernos del PSOE-A "había caos, inseguridad jurídica e ineficacia" y sólo se certificaban "1 de cada 10 euros", mientras que ahora hay "transparencia, eficacia y simplificación administrativa".

Así, según ha expuesto, "se gestiona una media de 1.354 millones de euros al año; "se hace una inversión responsable, y se ha multiplicado por cinco la certificación, de manera que se llegará al "cien por cien de ejecución".

Repullo ha defendido que "los fondos europeos nos ayudan a consolidar el cambio de Andalucía, que es una realidad gracias al esfuerzo de los andaluces, que tienen al PP a su lado para seguir transformando nuestra tierra".

Ha hecho hincapié en que los Fondos Next Generation van a ser fundamentales para afrontar los grandes retos que Andalucía tiene por delante, pero ha lamentado que "nos encontramos con el muro del Gobierno de Pedro Sánchez, que una vez más nos demuestra que no le interesan los problemas reales de los ciudadanos porque no está dispuestos a dialogar con las comunidades autónomas".

"Estamos lastrados por la falta de previsión del Gobierno de Sánchez y de comunicación con las autonomías", según Repullo, quien ha insistido en que el presidente español "se arrodilla ante el independentismo y está dispuesto a conceder una financiación aún más privilegiada para Cataluña, que va a perjudicar todavía más a los andaluces".