Miembros del PP de Granada - PP

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) - El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, se ha reunido este domingo con regantes de la Costa Tropical y ha mantenido un encuentro con jóvenes en Almuñécar, en una jornada en la que ha unido dos de las "grandes preocupaciones de la comarca, el agua y el futuro de los jóvenes". Saavedra se ha comprometido a que, con Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia del Gobierno, se "completen todas las conducciones de la presa de Rules", y ha asegurado que llevará este proyecto a Madrid como una prioridad para la provincia.

"La presa de Rules entró en servicio en 2004 y, más de veinte años después, sigue sin la red completa de canalizaciones que permita aprovechar el agua que almacena", según ha señalado, apuntando que "de las once conducciones previstas, el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha ejecutado una en ocho años, mientras el resto siguen pendientes de licitación y de ejecución".

La inversión necesaria para completar el sistema ronda los 350 millones de euros, y Saavedra se ha comprometido a que las conducciones de Rules "formen parte del Pacto Nacional del Agua que impulsará Feijóo cuando sea presidente, un plan recogido en el programa del PP que movilizará hasta 40.000 millones de euros en toda España hasta 2030 para modernizar embalses y conducciones, renovar los regadíos para reducir su consumo de agua y energía y reforzar la desalación donde sea necesaria".

"Si en ocho años han hecho una conducción de once, a este paso las terminarán dentro de 80 años. Un joven de Almuñécar que hoy tiene veinte años no las vería terminadas en toda su vida, y eso no se puede permitir. No puede ser que tengamos una gran piscina como el embalse de Rules llena de agua y que no estén las canalizaciones para sacarle provecho. Los regantes lo necesitan ya", ha afirmado Saavedra.

El candidato popular ha subrayado que se trata de una demanda más que necesaria para una agricultura muy productiva, con cultivos como el mango, el aguacate o la chirimoya, que son rentables, crean puestos de trabajo y dan riqueza a toda la comarca. Las canalizaciones beneficiarán a municipios como Almuñécar, Motril, Salobreña, Vélez de Benaudalla, Molvízar, Los Guájares, Ítrabo, Jete u Otívar, además de al Valle de Lecrín y al conjunto de las comunidades de regantes de la Costa de Granada, según ha dicho.