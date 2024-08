El PP critica el cierre "inminente" de la taquilla de Renfe en Andújar (Jaén)

JAÉN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de Jaén Juan Diego Requena ha criticado el cierre "inminente", a partir del 1 de septiembre, de la taquilla de la estación de Renfe del municipio de Andújar (Jaén).

Requena ha precisado en un comunicado que se trata de una información facilitada por los propios trabajadores que prestan servicio en esta estación de información de viajeros y venta física de billetes que, de consumarse, supondrá "otro ataque premeditado del Gobierno de Sánchez a los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén, otro mazazo del PSOE a esta tierra".

"Estando por supuesto de acuerdo en que hay que incentivar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías, no podemos permitir que por ello se eche el cerrojo a un servicio fundamental para gran parte de los ciudadanos que usan el tren pero que no dominan o no tienen ni siquiera acceso a las tecnologías", ha dicho Requena, que ha defendido que "deben ser compatibles".

Por ello, Requena ha anunciado que registrará una pregunta en el Congreso por esta situación para que "expliquen los motivos reales de esta decisión" de cierre de la taquillo. Asimismo, preguntará cuántas estaciones de tren están operativas en la provincia, cuáles de ellas tienen venta física de billetes, cuáles son las frecuencias y destinos de tren que en la actualidad hay en la provincia, así como la evolución en los últimos cinco años tanto de las frecuencias y destinos como del número de viajeros.

"Queremos saber los motivos a este nuevo mazazo", ha dicho Requena, al tiempo que ha indicado que todo responde a que "hay un desmantelamiento paulatino de los servicios ferroviarios en la provincia de Jaén".

Este cierre, según el diputado del PP, supone quitar servicios a la estación de Andújar y, por lo tanto, "están certificando que habrá más supresiones de servicios" porque ya cerraron anteriormente otras taquillas en la provincia como por ejemplo la de la estación de Espeluy, "que se encuentra en un estado deplorable".

Asimismo, Requena ha cargado contra el ministro de Fomento, Óscar Puente, por ser "el menos comprometido con el servicio público". "Puede inventar mil excusas que está claro que Puente no está dispuesto a mejorar los servicios ferroviarios y sus continuos retrasos, que en la provincia de Jaén sufrimos a diario", ha afirmado Requena.

"En Jaén es aún peor pues ni siquiera tenemos trenes dignos, nos adjudica trenes que ya se consideran obsoletos para otros territorios a los que el Gobierno de Sánchez privilegia, y nos quita poco a poco servicios", ha señalado el diputado popular refiriéndose también al ministro de Fomento.

Por último, ha manifestado que el PP de Jaén "va a trabajar y luchar" para que la provincia "no siga sufriendo el desmantelamiento ferroviario que Sánchez y el PSOE se empeñan en ejecutar".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la sociedad jiennense para que se sumen al manifiesto por la mejora del ferrocarril en la provincia de Jaén para defender "una provincia con conexiones ferroviarias dignas".