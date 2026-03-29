El PP critica al comenzar la Semana Santa el "retraso" del Gobierno con las "obras de emergencia" en playas de Granada

El diputado del PP por Granada Carlos Rojas. - PP

GRANADA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado granadino del PP Carlos Rojas ha alertado este domingo del "retraso" del Gobierno en la puesta en marcha de las "obras de emergencia para garantizar el buen estado" de las playas de la Costa Tropical de Granada una vez iniciada la Semana Santa.

En esa línea, el diputado 'popular' ha subrayado en una nota que "el 'tren de borrascas' dejó daños importantes para los que el Gobierno no ha tenido una respuesta rápida ni eficaz", ha señalado.

El diputado ha explicado que han sido los ayuntamientos los que han asumido las tareas previas, desde el nivelado de la arena hasta la reparación de accesos y la corrección de desniveles, "trabajando con recursos propios mientras Costas pospone sus intervenciones hasta abril", ha apostillado.

Carlos Rojas ha remarcado que existen actuaciones que "solo puede ejecutar la Dirección General de Costas", por lo que los ayuntamientos "se ven desbordados afrontando competencias que no les corresponden". "Se ha solicitado una y otra vez al Gobierno que actúe, ante lo que hemos encontrado silencio e inacción", ha lamentado el representante del PP.

El diputado ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Castell de Ferro, "donde se ha optado por una aportación puntual de áridos en la playa para salir del paso, con el riesgo evidente de que un nuevo temporal nos devuelva a la casilla de salida".

"El Gobierno debe marcar un calendario claro que ejecute obras de manera urgente", ha exigido el diputado antes de concluir que "la Costa Tropical merece respeto y una gestión acorde a su peso e influencia en la economía y el turismo de la provincia".