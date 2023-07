El PP critica la "dejadez" de Sánchez con las infraestructuras hidráulicas de la provincia de Jaén

JAÉN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso de los Diputados, Juan Diego Requena, ha denunciado este domingo la "dejadez" del Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE con las infraestructuras hidráulicas de nuestra provincia. Concretamente se ha referido a la queja vecinal existente por "el lamentable estado en el que se encuentra el Puente de la Cerrada, un salto de agua perteneciente al río Guadalquivir".

Un paraje turístico y una área de descanso singular pero "con muchísima suciedad acumulada, con animales muertos, con plásticos acumulados", y, por tanto, "dando una imagen horrible a quienes nos visitan". "Los vecinos ya lo han denunciado pero la respuesta por parte del Gobierno de Sánchez es nula", ha señalado en un comunicado.

Pero esto es solo un ejemplo, ha señalado el candidato, y por eso el PP ha recogido esta denuncia porque "no solo nos entristece si no que nos alarma" ya que "no sabemos qué está haciendo la CHG con el agua en la provincia de Jaén".

"No hay respuesta a la demanda de mantenimiento del Puente de la Cerrada pero tampoco a la construcción de las canalizaciones de la Presa de Siles, se han eliminado inversiones importantes en el Plan Hidrológico Nacional, no se regularizan las 20.000 ha en la comarca de Cazorla. En definitiva, pese a que atesoramos aproximadamente el 30% de la capacidad de almacenamiento de agua de la CHG, nos tienen totalmente olvidados a la provincia sin que PSOE haga nada", ha denunciado Requena.

Por tanto "no es de extrañar" que el próximo 23 de julio "veamos reflejados en las urnas el hartazgo de una provincia que se muere de sed, a la que no nos dejan regar y que ofrece imágenes tan lamentables como la del Puente de la Cerrada".

En cambio, el Partido Popular ha destacado que "va a considerar la política del agua como una política de Estado, desarrollará un Pacto Nacional del Agua, garantizará las inversiones previstas en los planes en vigor, incrementará en 40.000 millones de euros las inversiones hídricas, desarrollará un Plan de Modernización de las redes de abastecimiento y aprovechamiento de agua para evitar pérdidas, controlará roturas y consumos, avanzará en los Planes de Gestión de Riesgos mediante el mantenimiento y limpieza de los cauces, especialmente los urbanos, que permitan incrementar la protección a las personas, los bienes y el medio ambiente".