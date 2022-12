PP-A critica que Espadas "solo es útil a los intereses de Sánchez" y exige que "se ponga al servicio de los andaluces"

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la comisión de Salud y Consumo, Beatriz Jurado, ha valorado "muy positivamente" la decisión del Gobierno de Juanma Moreno de prorrogar los 12.064 contratos de profesionales sanitarios que expiraban el próximo día 31 del presente mes, una medida que "confirma la apuesta de la Junta por una sanidad pública de calidad", toda vez que ha exigido al PSOE que "deje de perder el tiempo en Andalucía y de ser útil solo a los intereses de Pedro Sánchez y se ponga al servicio de la sanidad andaluza".

"Andalucía ha avanzado y lo va a seguir haciendo en los próximos años en materia de sanidad, y en concreto con nuestros profesionales sanitarios, pero es fundamental que el Gobierno de España cumpla su parte y dejen de ser nuestros enemigos para ser nuestros aliados", ha remarcado a través de un comunicado.

La parlamentaria andaluza ha expresado su satisfacción porque en los próximos días en el Parlamento de Andalucía se aprobará de forma definitiva el Presupuesto autonómico para el año 2023, "una de cuyas grandes aportaciones es un récord histórico de inversión en la sanidad pública andaluza". Así, ha recordado que en los últimos cuatro años el Gobierno de Juanma Moreno ha aumentado la dotación para el sistema público de salud en más de 4.000 millones, "una apuesta que en las cuentas para 2023 supone destinar la cifra récord de 13.387 millones de euros para sanidad y elevar el gasto medio por habitante hasta los 1.629 euros, 460 euros más de lo que se destinó durante el último presupuesto socialista".

"El presupuesto de la Consejería de Salud alcanza por vez primera el 7,4 del PIB, frente al 6,1 del anterior gobierno socialista, y se ha hecho esta apuesta por unos servicios de calidad dando además solución a problemas históricos que teníamos en nuestra tierra", ha apostillado.

En este sentido, Jurado ha subrayado que los profesionales sanitarios han sido "el pilar fundamental de esta apuesta del Ejecutivo andaluz liderado por el PP, y gracias a ello hoy el sistema sanitario público andaluz cuenta con una cifra histórica de sanitarios, más de 120.000, tras la incorporación de unos 30.000 profesionales de plantilla media desde 2018".

Así, ha subrayado que estos datos "han sido posibles gracias a contar con más recursos que nunca, pero también a la voluntad de un Gobierno, el de Juanma Moreno, que ha agradecido el trabajo de estos profesionales cumpliendo muchas de sus reivindicaciones".

"Hoy tenemos más profesionales sanitarios y, además, tenemos una plantilla estabilizada en un 65%", ha detallado, para recordar que durante la pandemia por el COVID se hicieron contrataciones extraordinarias y ahora, y gracias al esfuerzo y con la financiación propia de la Junta de Andalucía, 12.000 de esos profesionales están siendo llamados para continuar en los próximos meses en el sistema público de salud", ha añadido.

La portavoz de la comisión de Salud y Consumo ha puntualizado que esa apuesta por los profesionales ha llevado aparejada una mejora de las condiciones laborales y retributivas, lo que ha permitido fidelizar a los mismos.

"Cuando llegamos al gobierno de Andalucía, teníamos lo que se conocía como la fuga de batas blancas, porque quienes se formaban en Andalucía se iban porque no tenían un sistema que les premiara o que les diera igualdad de condiciones con otras comunidades", ha recordado, haciendo hincapié en que "podemos decir bien alto que afortunadamente el 70% de los profesionales que se forman en nuestra tierra se quedan en nuestros hospitales y nuestros centros de salud".

Para Jurado, con esta fórmula "estamos consiguiendo reducir las listas de espera y la demora media, que sabemos que es una circunstancia en la que tenemos que trabajar, pero solo es posible con esa inversión económica y esa apuesta por nuestro sistema sanitario". Esta apuesta que, ha reclamado, tiene que ser conjunta con "alguien que debe ser nuestro aliado y no nuestro enemigo, como es el Gobierno de España".

"Los andaluces, y los españoles, no estamos para que los agresores sexuales salgan de la cárcel, no estamos para que se quite la malversación o la sedición, sino que estamos por tener más médicos en los centros de salud para bajar la demora media, por eso es fundamental que el Gobierno de España y el PSOE cumplan con su parte, aumenten las plazas de médicos internos residentes (MIR) y ofrezca una financiación a Andalucía acorde con las necesidades que tenemos", ha resaltado.

"Por eso le exigimos al PSOE andaluz, le pedimos al señor Espadas que trabaje por los intereses de los andaluces y que deje de hacer seguidismo y una oda al señor Sánchez, el presidente del gobierno", ha señalado, concluyendo que "el presidente de la Junta Juanma Moreno y el PP de Andalucía ya estamos trabajando por nuestro sistema público de salud y nuestras necesidades, y le reclamamos a los socialistas andaluces que dejen de perder el tiempo y de ser útiles solo a los intereses partidistas para serlo también al resto de los andaluces".