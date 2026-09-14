El PP critica "la paralización absoluta" del proyecto del Museo Arqueológico de Córdoba y pide al Gobierno licitar obras

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ante el Museo Arqueológico de Córdoba. - PP

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha criticado este lunes "la paralización absoluta" que sufre el proyecto de ampliación y reforma del Museo Arqueológico de Córdoba y ha exigido al Gobierno de España que "explique qué pasa realmente y cuándo prevé licitar e iniciar las obras".

"Un año más, el PP vuelve a poner de manifiesto la situación de un proyecto fundamental para la cultura, para la historia y para el patrimonio de Córdoba y de toda la provincia, que continúa sin avances pese al tiempo transcurrido", ha explicado la popular a los medios de comunicación.

Según ha expuesto, "es un proyecto que debería haberse redactado en un plazo de 12 meses y vamos camino de los 48 meses, mientras las obras ni siquiera han comenzado", al tiempo que ha lamentado que "el proyecto permanezca guardado en un cajón y atrapado en una sucesión de trámites e informes".

La senadora cordobesa ha recordado que desde el Grupo Popular en el Senado se ha realizado "un seguimiento continuado de esta actuación durante toda la legislatura, con más de 20 solicitudes de información y preguntas escritas", ante lo que ha calificado como "una falta de transparencia y opacidad por parte del Gobierno".

En este sentido, Casanueva ha destacado que "el proyecto básico, necesario para poder solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento y tramitar las autorizaciones correspondientes ante la Junta de Andalucía, está redactado y pagado desde 2023". Asimismo, ha mencionado que "en 2024 el Gobierno se comprometió a solicitar la licencia y a licitar las obras a finales de ese año". "Han pasado dos años desde ese compromiso y no sólo no se ha licitado la obra, sino que ni siquiera se ha solicitado la licencia", ha reprochado.

También, la popular ha cuestionado "la sucesión de informes que, según las respuestas recibidas por parte del Gobierno, estarían condicionando el avance del proyecto". "Primero faltaba el control de calidad, después el informe del IPCE y ahora se dice que falta un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes", ha citado, para apuntar que "en febrero ya se comunicaba que estaba pendiente de ese informe y, ocho meses después, seguimos exactamente igual".

"CONSECUENCIAS ECONÓMICAS"

Para Casanueva, "esta situación evidencia una maraña administrativa que impide avanzar en una infraestructura cultural estratégica para la ciudad y la provincia". "No se puede permitir que un proyecto tan importante siga atascado eternamente", ha avisado.

La senadora ha advertido, además, de "las consecuencias económicas que puede tener prolongar los plazos de ejecución". "Cada mes de retraso es un mes en el que aumentan los costes por la inflación y por el incremento del precio de los materiales de construcción", ha explicado, al tiempo que ha señalado que "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante los últimos ejercicios puede complicar todavía más la ejecución de una actuación que estaba prevista con financiación propia".

Ante ello, ha reclamado al gobierno de Sánchez que "concrete cuántos informes quedan pendientes, por qué no se ha solicitado todavía la licencia de obras al Ayuntamiento y cuándo se va a licitar e iniciar definitivamente la actuación". "El Museo Arqueológico no puede seguir atrapado en una maraña administrativa y Córdoba necesita inversiones, necesita que se ponga en valor su patrimonio y necesita que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que "la paralización del proyecto no afecta únicamente a la infraestructura museística, sino también a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los restos arqueológicos, además de limitar el impacto que una actuación de estas características puede generar en términos de empleo, actividad económica y proyección cultural de la provincia".

"Estamos hablando de uno de los grandes referentes del patrimonio", ha defendido, para resaltar que "el Museo Arqueológico conserva piezas fundamentales de toda la provincia y merece una actuación a la altura de su importancia".

"EL COMPROMISO DEL PP"

Casanueva ha contrapuesto esta situación con "el compromiso del PP con la cultura en las administraciones en las que gobierna, como la Diputación, el Consistorio de la capital y la Junta de Andalucía, donde se apuesta por la inversión cultural, tanto en infraestructuras como en las necesidades de conservación y puesta en valor del patrimonio".

En definitiva, la senadora ha exigido que "se deje de dilatar este proyecto, que se liciten de una vez por todas las obras y que se ponga en valor el patrimonio de todos los cordobeses", a la vez que ha enfatizado que "Córdoba no puede seguir esperando".