El PP critica el "retraso" del Gobierno en las obras de emergencia en las playas de Granada afectadas por el temporal

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez. - PP

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha denunciado la "dejade"z del Gobierno de España, que ha anunciado que las obras de emergencia en las playas de Granada tras los daños provocados por el último temporal comenzarán en el mes de abril.

"Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los trabajos ya deberían de estar en marcha para garantizar que nuestras playas estén preparadas", ha afirmado.

Para la portavoz popular, "el calendario del Gobierno llega tarde para los municipios que llevan semanas esperando una respuesta y afrontan la temporada con incertidumbre".

Ramírez ha señalado que "los ayuntamientos de la Costa Tropical han hecho su trabajo, no pueden permitirse que no se actúe en las playas cuando estamos a días de recibir a miles de visitantes".

La portavoz ha contrapuesto esta situación con la actuación de la Diputación de Granada, que ha aprobado de manera urgente una línea específica de ayudas para que los municipios de la costa puedan reponer el mobiliario urbano dañado por el temporal.

"La institución provincial, gracias al impulso de nuestro presidente Francis Rodríguez, ha reaccionado poniendo a disposición de los ayuntamientos recursos inmediatos para afrontar los meses clave de la temporada turística".

La portavoz ha denunciado la dejadez del Gobierno de España hacia la Costa Tropical, que se suma a la falta de actuación en los espigones o la presa de Rules.

"El ejecutivo tiene que priorizar estas obras y acelerar todos los trámites posibles para que las playas estén en condiciones cuanto antes para no perder oportunidades", ha concluido.