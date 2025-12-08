El PP defiende que la nueva Ley de Vivienda "abrirá la puerta" para acceder a un hogar a "miles" de jiennenses

Archivo - La diputada del PP-A Maribel Lozano interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP de Jaén Maribel Lozano ha celebrado este lunes la aprobación de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía como un "hito legislativo" que "pone a las personas y sus proyectos vitales en el centro de la acción política", y ha augurado que "abrirá la puerta para acceder a un hogar a miles de jóvenes y familias jiennenses, dejando atrás la incertidumbre para tener las llaves de su futuro en la mano".

En una nota, Lozano ha desgranado los pilares de una ley que combina "corazón social y pragmatismo económico". Así, ha citado el impulso decidido a la Vivienda Protegida (VPO) para ampliar la oferta asequible, junto a una "apuesta masiva por la rehabilitación con criterios de eficiencia energética".

Asimismo, ha puesto en valor dos "ejes fundamentales" para el mercado: la simplificación administrativa, que "reducirá plazos y costes para que construir no sea una odisea burocrática", y la seguridad jurídica.

"Esta ley demuestra que se puede proteger al inquilino sin atacar al propietario. Defendemos la propiedad privada como garantía de convivencia", ha aseverado la representante del PP al respecto.

Aunque Jaén no se encuentra entre los territorios "más tensionados", ha subrayado la 'popular', "en ciudades como la capital el acceso a una vivienda es cada vez más un reto para muchos, sobre todo los que están empezando", y "esta ley viene a dar respuesta a todos ellos", según ha valorado.

Lozano ha contrapuesto además al "modelo de imposición estatal" la "vía andaluza" impulsada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Estamos ante la primera comunidad que legisla tras la normativa de Sánchez, pero lo hacemos desde las antípodas: aquí no hay sectarismo, hay escucha activa. No legislamos sobre ladrillos, sino sobre hogares", ha subrayado.

Prueba de ello, ha destacado, es que el texto final ha integrado un "alto porcentaje" de las enmiendas de la oposición --un 37% del PSOE y un 27% de Vox--, y "por eso resulta incomprensible que haya grupos que finalmente hayan votado en contra de una ley que baja impuestos, protege a los vulnerables y regenera nuestros barrios", ha apostillado la representante del PP antes de considerar que "es difícil explicar ese 'no' a las familias que esperan soluciones".

La diputada ha sostenido que "estamos ante un momento clave para una generación de andaluces que lleva años viendo cómo no se construía vivienda asequible", y ha matizado que la aprobación de la ley "no es un punto y final, sino el arranque de una nueva etapa".

"A partir de ahora, Andalucía y Jaén cuentan con un marco sólido para seguir desarrollando herramientas que consoliden el acceso a la vivienda no como un lujo, sino como uno de los grandes pilares del modelo andaluz", ha concluido.