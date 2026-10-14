PP-A denuncia el "desconocimiento infinito" de la Ley de la CCA que tiene el PSOE-A, tras cese de Antonio López

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 14 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos p - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este miércoles el "desconocimiento infinito" que ha demostrado el PSOE-A de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) y de su reglamento, a raíz del cese del que fuera uno de sus consejeros y expresidente de la institución, Antonio Manuel López Hernández.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, se ha pronunciado así después de que ayer la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, declarara el "cese" de Antonio Manuel López Hernández en el cargo de consejero de la Cámara de Cuentas al haber "incurrido en incompatibilidad sobrevenida para el cargo". La resolución de Mestre fue adoptada a partir de un acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas que atribuye a López --que en 2021 fue reelegido como consejero del órgano fiscalizador a propuesta del Grupo Socialista-- hasta "seis situaciones" que pueden motivar su cese en dicho cargo por "incompatibilidad sobrevenida".

Martín ha reprochado a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, las "acusaciones" que ha lanzado contra Mestre, demostrando "un desconocimiento infinito del reglamento y de la Ley de la Cámara de Cuentas". "Primero hay que leerse las cosas y después opinar, sobre todo cuando se trata de descalificar la actitud de alguien", ha dicho.

Martín ha señalado que el documento de la CCA viene a decir que López "ha incurrido en hasta seis causas de incompatibilidad con su cargo y que, por lo tanto, al amparo de lo que dice la ley de Cámaras de Cuentas y el reglamento de organización, tiene que causar vacante".

El documento se traslada a la Presidencia del Parlamento para que, en virtud de sus competencias, "actúe", según Martín, quien ha señalado que Ana Mestre "firma una resolución a continuación, porque es su obligación y es lo que tiene que hacer, diciendo que ha recibido esta comunicación de la Cámara de Cuentas y procede a comunicar la vacante en el cargo" de López.

"¿Dónde está eso de que la presidenta del Parlamento ataca al PSOE?", ha preguntado Toni Martín, para quien el PSOE-A "no tiene ni idea de lo que están diciendo" y sólo intenta convertir la Cámara autonómica en un "ring de boxeo, donde solo hay un boxeador, que son ellos, porque nosotros no vamos a subirnos".