El PP denuncia el "grave fallo" de las pulseras telemáticas en Granada

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha denunciado este miércoles la situación de "vulnerabilidad" que padecen muchas mujeres víctimas de violencia de género en Granada debido al "mal funcionamiento" de las pulseras telemáticas tras "un reciente caso en la Audiencia de Granada en el que se absolvió a un acusado por los fallos del dispositivo".

El senador Vicente Azpitarte afirma que "resulta intolerable que la vida y la seguridad de tantas mujeres dependan de un sistema que falla de manera reiterada" y advierte de que la justicia "no puede quedar a merced de informes contradictorios del Centro Cometa mientras los agresores burlan el control y las víctimas quedan en la más absoluta indefensión".

Por su parte, la senadora por Granada Eva Martín ha incidido en que "lamentablemente, el uso de este tipo de pulseras es elevado en nuestra provincia, lo que hace de este un asunto extremadamente sensible para los granadinos. Nos preocupa que algunas víctimas lleguen incluso a renunciar al dispositivo porque desconfían de su eficacia, y esto supone un fracaso estrepitoso del sistema de protección", ha agregado.

"La manipulación de los dispositivos, incluso colocándolos a animales para burlar el sensor térmico; la opción de instalación en la muñeca, mucho más fácil de quitar o inhabilitar que en el tobillo; los retrasos de varios días en la reposición de nuevas pulseras y los informes técnicos incompletos y difíciles de interpretar, generan inseguridad jurídica en los procedimientos judiciales", advierten desde el PP.

"Estamos ante un problema que va más allá de lo técnico: hablamos de vidas humanas en riesgo, de víctimas que sienten ansiedad e indefensión, y de una justicia que se ve obligada a absolver a agresores por la falta de fiabilidad del sistema", ha remarcado Azpitarte.

Desde el Partido Popular de Granada se exige al Gobierno que acometa de manera "inmediata" una auditoría independiente sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas y que garantice un protocolo eficaz y transparente que devuelva la confianza a las víctimas.

"El Ministerio no puede seguir mirando hacia otro lado. Si las pulseras fallan, falla la protección, y con ello el Estado de Derecho. No vamos a permitir que las mujeres de Granada sigan desprotegidas por la negligencia de este Gobierno", ha concluido Eva Martín.