PP-A denuncia "mentiras" de la oposición sobre borrado de informes médicos: "Está en una estrategia indeseable"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este miércoles las "falsedades y mentiras" lanzadas por los partidos de la oposición sobre un supuesto borrado de los informes médicos de pruebas y mamografías, de manera que están instalados en una "estrategia indeseable y absolutamente intolerable de descrédito al mejor" sistema sanitario público de España.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, se ha mostrado convencido de que el debate general sobre la sanidad que se desarrollará en la tarde de este miércoles en el Parlamento servirá para poner "negro sobre blanco toda esa estrategia de esta oposición sincronizada que tiene el Gobierno de Andalucía", con la seguridad de que los andaluces "van a tener claro que es lo que menos les interesa para cualquier opción" en esta comunidad.

Ha criticado además la "pataleta" de los grupos de la oposición reclamando que comparezca en el debate general el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en lugar del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que es quien lo hará.

Ha manifestado que en cualquier debate general que se ha desarrollado en el Parlamento siempre ha comparecido el consejero del ramo y un presidente de la Junta "sólo comparece a petición propia o en el debate del estado de la comunidad", que se desarrollará próximamente.

Ha insistido en denunciar una "operación política descarada de toda la oposición, sincronizada y utilizando objetivos y métodos comunes para intentar conseguir con mentiras, manipulaciones, falsedades e infundios lo que de ninguna manera han conseguido trabajando ni con la verdad por delante, que es aumentar ni un solo gramo el nivel de confianza que los andaluces tienen en estos partidos".

Martín ha denunciado que han intentado convertir "la caída del sistema informático del SAS, que se produce en muchísimas empresas públicas y privadas de Andalucía, de España y del mundo, y que no es deseable", en una "especie de conspiración de políticos absolutamente desaprensivos que lo que están intentando es borrar los historiales de las mujeres con cáncer de mama".

"Esto roza la ridiculez, cuando tan solo unas horas después el sistema vuelve a funcionar con absoluta normalidad y allí están todos los datos de las mujeres", ha añadido Toni Martín.

Ha agregado que los partidos de la oposición quieren convertir la declaración del consejero de Sanidad "explicando esa caída del sistema informático en una noticia falsa de reconocimiento de que se estaban borrando datos de mujeres".

"Le sirvió a todos ellos, a Vox y a los partidos de izquierda, para tirarse en tromba en redes sociales a difundir ese bulo y esa noticia falsa que hiciera parecer a los responsables del Gobierno andaluz como una especie de malhechores en vez de servidores públicos, que es lo que son", ha denunciado Toni Martín.

A su juicio, los partidos de la oposición han "intentado convertir un error en la comunicación del cribado de cáncer de mama en una campaña absolutamente intolerable de descrédito al mejor sistema de salud pública, no de España, sino uno de los mejores de Europa y del mundo, como es el de Andalucía".