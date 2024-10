El PP-A dice que "los andaluces no callarán ante el pago del chantaje independentista con el dinero que les corresponde"

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar Social del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, ha manifestado este martes que "los andaluces no van a callar ante el pago del chantaje de los socios independentistas de Sánchez con el dinero que le corresponde a nuestra tierra".

En una rueda de prensa, junto al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, Jurado ha criticado "la grave situación de infrafinanciación que sufre Andalucía, que provoca que la comunidad deje de recibir anualmente más de 1.500 millones de euros", a lo que ha agregado que "esto se ve ahora agravado por los acuerdos con los independentistas, que nos están costando 6.000 millones de euros más".

Así, ha advertido de "chantajes a los que Sánchez y sus ministros están sometidos cada día a cambio de seguir en el poder". "Nuestro dinero está siendo utilizado para pagar las cesiones que permiten a Sánchez mantenerse en Moncloa, mientras los andaluces sufrimos una infrafinanciación que nos resta oportunidades de futuro y el PSOE andaluz calla", ha reprochado.

En este sentido, ha explicado que "la falta de financiación afecta directamente a los servicios esenciales y las infraestructuras que los ciudadanos andaluces merecen, y que el Gobierno central sigue ignorando". Pese a ello, "el Gobierno de Juanma Moreno sigue trabajando y apostando por una gestión eficaz, que permite la transformación y el progreso de Córdoba", ha valorado, a la vez que ha apelado al secretario general del PSOE regional, Juan Espadas, a que "levante la voz junto con el PP de Andalucía y Juanma Moreno para exigir la financiación que necesita esta comunidad".

Jurado ha destacado que "nadie antes había trabajado tanto por la transformación y el progreso de Córdoba como el gobierno de Juanma Moreno, y el esfuerzo conjunto del PP de Córdoba, del alcalde, José María Bellido, y del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes". "Todos remando en la misma dirección y con el mismo objetivo: situar a Córdoba en el lugar que merece, siguiendo la vía andaluza del diálogo y la colaboración institucional, con una gestión eficaz que permite mejorar cada día la vida de los andaluces", ha declarado.

La vicesecretaria ha indicado que "gracias a esa relación institucional de entendimiento en defensa de los intereses de los cordobeses se ponen en marcha proyectos como la Ronda del Marrubial, la Ronda Norte y el anillo verde", así como "proyectos fundamentales como el materno infantil de la ciudad, que vemos que cada vez avanza más y es una necesidad que se va haciendo realidad".

También, se ha referido a "las infraestructuras que están ayudando a los retos hídricos, como el convenio que se firmó hace un año de más de 15 millones de euros que la Junta de Andalucía puso para hacer frente a la falta de agua que tuvo a más de 80.000 vecinos del norte de la provincia desabastecida durante muchísimo tiempo".

No obstante, Jurado ha aclarado que "no es un tema que se haya solventado, tenemos que seguir avanzando y no podemos seguir con la inacción y la callada por respuesta que da el Gobierno de España en la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera".

INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS "BLOQUEADOS POR SÁNCHEZ"

Seguidamente, Jurado ha señalado "la urgencia de desbloquear proyectos e infraestructuras fundamentales para Córdoba, que llevan años paralizados por el Gobierno central". "El Gobierno de Sánchez está empeñado en frenar este cambio transformador que llegó a Andalucía hace casi siete años de la mano de Juanma Moreno", ha aseverado.

En el ámbito energético, la popular ha avisado de "la falta de potencia eléctrica adecuada para el desarrollo industrial y la generación de empleo en la provincia, particularmente en la zona norte, que incluye áreas como el Guadiato y Los Pedroches". "La falta de capacidad eléctrica limita la implantación de industria, la creación de puestos de trabajo, y por tanto, esas zonas rurales no tienen el impulso necesario que les ayude a crecer", ha apuntado.

Entre las principales reclamaciones en materia de conexiones, ha subrayado "la importancia de la variante Oeste, un proyecto esencial que lleva años paralizado y que es de vital importancia para mejorar la logística en la ciudad"; "la necesidad de convertir la carretera N-432 en la autovía A-81, una iniciativa que conectaría Badajoz, Córdoba y Granada, generando desarrollo económico y creando nuevas oportunidades para los municipios que atraviesa".

A su juicio, "es fundamental una apuesta real y sincera por las conexiones y por la apuesta logística", porque "no podemos estar trabajando en una línea para buscar oportunidades de desarrollo para los cordobeses y estar completamente frenados por una falta de apuesta en este área tan importante", ha sostenido.

Además, ha destacado "la urgencia de avanzar con el Ramal Central Ferroviario, que permitiría conectar Algeciras (Cádiz) con Zaragoza, pasando por Córdoba", al tiempo que se ha referido a "la mejora de la red de cercanías en la provincia". "Es imprescindible que Córdoba cuente con una red de cercanías adecuada, que permita a miles de cordobeses desplazarse de forma eficiente a diario", ha afirmado.

Entretanto, Jurado ha asegurado que, "a pesar del abandono continuado por parte del Gobierno de Sánchez, el PP de Andalucía seguirá siendo un firme defensor de los intereses de Córdoba". "Para Sánchez, los andaluces somos ciudadanos de segunda y no se lo podemos permitir", ha enfatizado.

Por eso, ha animado a "seguir defendiendo lo que es de todos los andaluces, una financiación justa que permita tener los servicios públicos que merecemos en igualdad de condiciones con otros españoles que viven en otras comunidades a las que Sánchez quiere otorgar privilegios a cambio de un puñado de votos de unos cuantos partidos separatistas para mantenerse en el poder".

DEFENDER ANTE "LA DESATENCIÓN" DEL GOBIERNO

Por su parte, el presidente del PP cordobés ha aseverado que van a "defender Córdoba de la desatención del Gobierno de Sánchez, que no sólo no cumple con lo que es de su competencia, sino que se toma la libertad de criticar lo que tienen que hacer otras administraciones para paliar el abandono al que tiene sometida a esta tierra en materia de infraestructuras, hidráulicas y de comunicación o en capacidad eléctrica".

Asimismo, Molina ha reiterado que "Córdoba necesita que el Gobierno central cumpla con su obligación y dé una solución definitiva a la falta de capacidad eléctrica que lastra el presente y futuro de la provincia --sobre todo del norte--, a la conversión de la N-432 en autovía, a la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera y a la Variante Oeste".

Mientras, Jurado ha insistido en que "el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con Córdoba es incuestionable, y los avances ya logrados demuestran que el PP está devolviendo la confianza a los cordobeses". "Estamos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos de esta provincia, a pesar de las trabas que pone el Gobierno", ha mantenido.