PP-A exige al Gobierno que evalúe el impacto económico de la suspensión de líneas de AVE y ayudas al sector turístico

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, este miércoles - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá en el Pleno del Parlamento de la próxima semana una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a presentar una evaluación integral del "impacto económico que el aislamiento ferroviario" provocado por la interrupción del servicio en las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga ha tenido sobre el sector turístico andaluz.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha presentado la iniciativa, en la que también se insta al Ejecutivo nacional a aprobar, "sobre la base de dicha evaluación, un paquete de ayudas y beneficios fiscales destinado al sector turístico andaluz y provincializado de forma proporcional al tiempo que cada provincia ha pasado sin conexión ferroviaria".

Otra demanda al Gobierno es que rectifique "el déficit inversor y la insuficiente ejecución presupuestaria destinada a las infraestructuras las infraestructuras de transporte gestionadas por la administración general del estado en Andalucía".

También se le pide que corrija "la falta de mantenimiento y conservación las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la administración general del estado en Andalucía, y de finalizar la renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía".

Toni Martín ha manifestado que el PP-A invitará a la sesión plenaria para seguir el debate de la proposición no de ley a asociaciones profesionales del turismo en la provincia de Málaga para que vean como el PSOE-A y sus "satélites de la izquierda no defienden" a Andalucía, a los andaluces y al sector turístico, sino al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha añadido que la provincia de Málaga está "en este momento estupefacta" ante el hecho de que va a llegar la campaña de Semana Santa y "la alta velocidad va a seguir sin llegar a la provincia". "La provincia está indignada y sospecha que detrás de todo esto está el sempiterno maltrato de Pedro Sánchez", ha apuntado.