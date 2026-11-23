SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía con una horquilla de 24 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 18 a 20 escaños; Vox, entre 11 y 14; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno, según la estimación de votos incluida en la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha publicado este lunes, 23 de noviembre, de cara a dichos comicios.

Se trata de una encuesta, consultada por Europa Press, elaborada a partir de una muestra de 2.400 entrevistas a andaluces mayores de edad realizadas en dos oleadas de 1.200 cada una, entre los pasados días 21 y 28 de octubre y entre el 5 y 11 de noviembre.

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, en las que desde Andalucía se eligieron 61 escaños para el Congreso --uno más de los que se designarán el 29N--, el PP fue la fuerza más votada en la comunidad con el 36,4% de los votos válidos, que se tradujeron en 25 escaños, mientras que el PSOE concentró casi el 33,5% de los sufragios que le permitieron lograr 21 escaños en el Congreso procedentes de provincias andaluzas.

Las otras dos formaciones que obtuvieron en 2023 diputados en la Cámara baja por provincias andaluzas fueron Vox, que logró nueve diputados tras recibir el 15,3% de los votos, y Sumar, que consiguió seis escaños y el 12% de los sufragios.

De esta manera, según la encuesta publicada este lunes por la Fundación Centra, el PP repetiría victoria en Andalucía con entre 24 y 26 escaños, si bien lograría un 5,1% menos de votos en relación al 23J de 2023, hasta concentrar el 31,3%, mientras que el PSOE recibiría un 25% de votos, que sería un 8,5% menos que hace tres años y medio.

Por su parte, Vox crecería en relación a 2023 en 3,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 19% de votos y 11-14 escaños por las provincias andaluzas. Adelante Andalucía irrumpiría en el Congreso de los Diputados por primera vez en su historia con una horquilla de dos a cinco escaños gracias al 10% de votos, mientras que el Frente Amplio --coalición que integra a Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda que en 2023 concurrieron bajo la marca Sumar-- podría quedarse sin representación en la Cámara baja en lo que respecta a Andalucía, o conseguir un diputado a lo sumo.

Más allá de estas formaciones, el sondeo del Centra no concede posibilidad a ningún otro partido de lograr escaños en el Congreso procedentes de las provincias andaluzas, lo que incluye tanto a Podemos como a Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación liderada por 'Alvise' Pérez.

FEIJÓO, EL LÍDER POLÍTICO MEJOR VALORADO

Por otro lado, el barómetro ofrece datos sobre la valoración que los andaluces tienen de los líderes políticos que concurren a estas elecciones, y de ellos se desprende que el presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es el más valorado, con 4,39 puntos de media, y es conocido por un 99,5%.

Por su parte, tanto el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de Vox, Santiago Abascal, son conocidos por el 99,7% de encuestados. El dirigente socialista es el tercer líder mejor valorado, con 3,57 puntos de media, situándose así por detrás de Abascal, que logra una valoración media de 3,83 puntos.

De igual modo, la candidata a la Presidencia del Gobierno del Frente Amplio, Ada Colau, es conocida por el 96,4% de los entrevistados y recibe una calificación media de 2,90 puntos, mientras que la cabeza de cartel de Podemos, Irene Montero, es más conocida (99,2%), pero peor valorada en este barómetro --con 2,47 puntos-- que la que fuera alcaldesa de Barcelona.

Asimismo, Feijóo es el candidato preferido por el 33,6% de encuestados para ser el próximo presidente del Gobierno. Por detrás de él se sitúan Pedro Sánchez (19,8%) y Santiago Abascal (14,3%).

CALIFICACIÓN NEGATIVA DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

De igual modo, un 63,5 por ciento de los encuestados califica de "muy mala" (45,7%) o "mala" (17,8%) la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "en términos generales", frente a un 24,7% que la considera "buena" (18,9%) o "muy buena" (5,8%).

A la pregunta de "qué cree que es lo mejor que ha hecho hasta ahora" el Ejecutivo del líder socialista, un 39,7% de los encuestados responde que "no ha hecho nada bueno", mientras que un 23% señala que "subir los sueldos/pensiones". Para un 23% de los entrevistados, lo "peor" que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido "todo".

De esta manera, un 73,2% de los andaluces entrevistados considera "necesario" un cambio de Gobierno, frente a un 24,1% que opina lo contrario. Además, un 92,8% de la muestra asegura que el día de las elecciones irá a votar personalmente a su colegio electoral.

EL ACCESO A LA VIVIENDA COMO PRINCIPAL PROBLEMA

La encuesta también recoge que el acceso y precio de la vivienda es el principal problema que existe actualmente en España, ya que por él se decanta el 33,7% de los encuestados, y se sitúa así por delante de la "insatisfacción con la política, desconfianza y corrupción" (18,2%), y de la "insatisfacción con el Gobierno central" (5,2%). El acceso a la vivienda es también el problema más señalado cuando se pregunta por el que "afecta más" al entrevistado.

A la pregunta de "qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas de España" señalados, un 25% opina que el PP, mientras que un 18,3% responde que el PSOE, un 14,6% se decanta por Vox, y un 4,4% por Adelante Andalucía.

De igual modo, un 14,8% de los encuestados cree que la situación política española, en general, es "positiva" para el futuro de España, mientras que un 80,6% la ve "negativa".

Finalmente, el PP el partido por el que un 28,8% de los encuestados siente "mayor simpatía" o considera "más cercano a sus propias ideas", seguido por el PSOE (19,9%) y Vox (13,9%). Un 47,5% de los entrevistados, además, cree que el PP será el partido que gane las elecciones del 29 de noviembre, mientras que un 14,9% cree que será el PSOE.

La Fundación Centra es la encargada, entre otras actuaciones, de elaborar el 'Barómetro Andaluz' que, con una periodicidad trimestral, pretende servir de "herramienta de referencia para el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y que se elabora "con una muestra representativa de 3.600 encuestados en cada edición", según se recuerda en el Plan de Actuación 2026 de este organismo.