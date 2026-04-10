El PP de Granada presenta su equipo del 17M "solvente, preparado y comprometido con seguir transformando Andalucía"

El PP de Granada ha presentado la candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 17M en un acto celebrado en la Puerta de Elvira, y en el que también ha intervenido la cabeza de lista, la actual consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz. - PP GRANADA

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha presentado este viernes la candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo en un acto celebrado en la Puerta de Elvira, y en el que el presidente provincial de los 'populares' granadinos, Francis Rodríguez, ha destacado que la formación cuenta con "un proyecto claro, sólido y con el compromiso de dejarnos la piel por Granada. Tenemos el mejor equipo, preparado y con experiencia, y contamos con el mejor líder, Juanma Moreno, que ha demostrado su compromiso con Granada y con Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que presentan a los granadinos "una candidatura solvente, con capacidad de gestión y con personas que conocen la realidad de la provincia". Rodríguez ha destacado que el compromiso del Partido Popular va más allá del proceso electoral. "No se trata solo de una campaña, sino de un proyecto para trabajar durante los próximos cuatro años por los granadinos", ha señalado. "Este equipo está preparado para seguir transformando Granada y Andalucía y para garantizar estabilidad, crecimiento y oportunidades", ha añadido.

Por su parte, la cabeza de lista del PP de Granada, Rocío Díaz, ha asegurado que van a "seguir avanzando y mejorando la vida de la gente" y que lo hacen "desde la base de un proyecto que ha demostrado que funciona: la "vía andaluza" de Juanma Moreno, que ha supuesto un cambio importante en Andalucía y en Granada".

La actual consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta ha afirmado que la referida transformación está basada "en la estabilidad, en la moderación y en una forma de gobernar centrada en la gestión. Y con un equipo preparado, con experiencia, con criterio y con muchas ganas, que tiene claro que la política sólo tiene sentido si es útil", al tiempo que ha afirmado que cuentan "con un equipo que conoce Granada, que conoce sus municipios, sus barrios y sus calles. Un equipo dispuesto a defender los grandes retos de nuestra provincia".

En el acto también han participado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra, junto a la candidatura al completo.

Cabe recordar que la lista del PP por Granada a las elecciones autonómicas está encabezada por la actual consejera de Fomento, Rocío Díaz, al frente de un equipo que representa a todas las comarcas de la provincia.

En el número dos se sitúa Manuel Francisco García Delgado, actual delegado provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y vicesecretario regional del PP de Andalucía, seguido de Celia Santiago Buendía, que ha sido parlamentaria en esta última legislatura. Como ella, repiten en la lista Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes Pérez, Mariano García Castillo y Trinidad Herrera Lorente.

Tras ellos, la lista la completa José Javier Martín Cañizares, delegado provincial de Empleo, la coordinadora provincial del IAM, Teresa Illescas Estévez; el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez; la gerente en funciones de AJE Granada, Laura Barrilado Luzón; José Miguel Peña Lozano, teniente alcalde y concejal del ayuntamiento de Motril y Erica Rodríguez Morón, teniente alcalde y edil del consistorio lojeño.

En cuanto a los suplentes, la candidatura se completa con el concejal del ayuntamiento de Baza, Ramón López Rodríguez; la concejal de Otura, Alba Castro Castillo; el portavoz del PP en Cúllar Vega, Juan José Segura Rodríguez; y la vicesecretaria del PP de Granada, Celia Perales.