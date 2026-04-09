El Hospital de Jaén acoge una sesión formativa para pacientes con párkinson y sus familiares

Asistentes a la sesión formativa sobre párkinson. - JUNTA

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jaén ha acogido una jornada formativa dirigida a pacientes con enfermedad de Parkinson y a sus familiares con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre esta patología y ofrecer herramientas prácticas para su manejo en la vida cotidiana.

La iniciativa forma parte del proyecto 'Aula formativa para cuidadores y pacientes con enfermedad de Parkinson', impulsado por el Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento (GATM) y la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN), según ha informado este jueves la Junta.

Se celebra en el marco del día mundial sobre esta patología neurodegenerativa, que se conmemora cada 11 de abril para sensibilizar a la sociedad sobre el impacto que tiene y la importancia de su diagnóstico y tratamiento.

La charla, a la que ha asistido la directora gerente del Hospital de Jaén, María Belén Martínez, ha corrido a cargo de la directora de la Unidad de Neurología, Verónica González. Ha ofrecido una revisión de los principales aspectos clínicos de la enfermedad y ha abordado las dudas más frecuentes de pacientes y cuidadores.

La jornada ha contado también con representantes de las diversas asociaciones de párkinson de la provincia, que colaboran y aportan la visión de las personas afectadas y sus familias.

La enfermedad de Parkinson es una patología neurológica crónica y progresiva que cursa con síntomas motores --como temblor, rigidez o dificultad para caminar-- y también no motores, entre los que destacan las alteraciones del sueño, problemas cognitivos o trastornos del equilibrio.

Estos síntomas suelen aumentar en número y gravedad a medida que progresa la enfermedad, lo que genera importantes dificultades en la vida diaria de los pacientes y de las personas que los cuidan.

El aula formativa pretende empoderar a pacientes y cuidadores, proporcionándoles información útil para comprender mejor la enfermedad, tomar decisiones informadas y mejorar el autocuidado y el apoyo familiar. Además, se presta especial atención a las personas cuidadoras, reforzando la formación en cuidados y el apoyo psicosocial.

Durante la jornada se realiza una revisión de los principales aspectos clínicos de la enfermedad de Parkinson, abordando tanto los síntomas motores como los no motores y su evolución a lo largo de las diferentes fases de la enfermedad.

Igualmente, se dedica un espacio específico a la fase avanzada, explicando cómo identificar sus signos y qué información es importante aportar durante las consultas médicas. También se actualizan los tratamientos disponibles en la actualidad y las estrategias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El párkinson es actualmente la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. En España, se estima que más de 150.000 personas conviven con esta patología y cada año se diagnostican alrededor de 10.000 nuevos casos. Además, aproximadamente un 15 por ciento de los pacientes diagnosticados tiene menos de 50 años.

Los especialistas resaltan que el diagnóstico precoz y un abordaje integral que combine tratamiento farmacológico, terapias no farmacológicas y educación sanitaria son claves para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.