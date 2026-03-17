El PP de Granada reafirma su compromiso con las canalizaciones de Rules "frente al bloqueo del Gobierno"

Archivo - El vicesecretario del PP de Granada, Antonio Mancilla, en imagen de archivo ante el sistema de embalses de Rules-Béznar - PP DE GRANADA - Archivo

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario provincial de Agricultura en el PP, Antonio Mancilla, ha reafirmado este martes el compromiso de su formación con las canalizaciones de Rules "frente al bloqueo del Gobierno" central, al que ha exigido que acelere la ejecución de "una infraestructura imprescindible para el desarrollo agrícola y económico del litoral de Granada que acumula años de retraso".

Tras participar en un acto de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical en Motril que tenía lugar este pasado lunes en la tarde, Mancilla ha urgido en una nota de prensa al Gobierno a "asumir sus competencias y garantizar la financiación del proyecto", con un calendario "real que no repercuta en los agricultores" la responsabilidad de culminar los tramos pendientes. "No pueden ser los regantes quienes paguen la incapacidad y la falta de decisión del Ejecutivo", ha afirmado.

Mancilla ha destacado el compromiso de la Diputación de Granada y su presidente, Francis Rodríguez, al asumir el 50 por ciento del coste que correspondería a los regantes en el nuevo proyecto de canalizaciones. "Frente al engaño del Gobierno, apostamos por quienes sostienen la agricultura de la Costa Tropical".

Al mismo tiempo, ha insistido en que el Gobierno debe cumplir con su parte y asumir su responsabilidad. "No es justo que mientras hay agua almacenada en un embalse sin usar, se siga obligando a extraer agua del subsuelo con más costes y más dificultades", ha concluido.

Mancilla ha concluido reclamando al Ejecutivo central que "actúe y dé soluciones a una comarca que necesita con urgencia ver culminadas las canalizaciones, sin excusas ni cálculos interesados".