El PP inaugura el foro 'Andaluzas que lideran a tu lado' para visibilizar a mujeres empresarias en Granada

Fotografía de familia de la inauguración del foro 'Andaluzas que lideran a tu lado'. - PP GRANADA

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha inaugurado el foro "Andaluzas que lideran a tu lado", dedicado a reflexionar sobre talento y desarrollo, con la participación de las empresarias granadinas Ángeles Orantes-Zurita, directora general de Industrias Zurita y La Cueva de 1900, y Concha de Luna, consejera delegada de DeLuna Group.

Este espacio ha puesto en valor la fuerza de las empresas de Granada, "que cuenta con mujeres líderes que generan empleo, riqueza y oportunidades a través de proyectos comprometidos con la provincia", ha destacado la vicesecretaria de Bienestar Social, Celia Perales.

El foro, celebrado en el edificio Pantalla de la Fundación Caja Granada, se ha centrado en los desafíos que enfrentan las empresas, la innovación y la capacidad para atraer y retener talento en un entorno marcado por la inmediatez y el cambio.

Al encuentro han asistido el presidente provincial, Francis Rodríguez; el secretario general, Jorge Saavedra; y la coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP-A, Rocío Díaz, junto a otros cargos públicos del partido. Este foro forma parte de una serie de encuentros provinciales que recorren Andalucía para escuchar activamente, compartir experiencias y visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos.