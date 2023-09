El PP de Jaén afea que el PSOE "use cifras falsas" sobre atención primaria para "hacer daño político"

JAÉN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada andaluza del PP de Jaén, Lola Martín ha subrayado el "esfuerzo y el trabajo sin precedentes" del Gobierno andaluz para "solucionar el grave problema de facultativos y sabemos que aún queda mucho por hacer pero también es una realidad que la sanidad está mejor". Por ello ha exigido a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, que "no mienta más". "No son ciertas los datos sobre la Atención Primaria y es vergonzoso que se usen cifras falsas para hacer daño político", ha aseverado.

Así, ha detallado en un comunicado que en el Distrito Jaén "la demora para atención presencial es de 2,68 días y la telefónica 2,85. En el Jaén Nordeste 2,9 y 3,47 días respectivamente. En Distrito Jaén Norte la demora presencial es de 3,8 días y la telefónica es de 4,03. En el Distrito Jaén Sur es de 3,21 y 3,19 respectivamente". "Por tanto "lo que dice Férriz es mentira pero parece que no quiere enterarse de que hacer oposición no es eso, no es crear ruido entre la población, hacer oposición es ser fiscalizador por supuesto y propositivo", ha recalcado.

En este sentido ha aseverado que "estaremos encantados de que ayuden a solucionar el grave problema que ellos crearon de falta de profesionales sanitarios".

La parlamentaria andaluza popular ha reseñado que "es muy grave" que el PSOE esté "tan decidido a usar la mentira y la manipulación para sacar rédito político pero desde el PP no lo vamos a permitir y seguiremos desmontando todas sus mentiras".

Martín se ha mostrado "sorprendida" de que "quien es cara visible del partido que ocultaba las listas de espera y las manipulaba "tenga el descaro de faltar a la verdad acerca de los datos actuales", toda vez que ha llamado "a la calma" porque el Gobierno de Juanma Moreno "ya se comprometió a reducir la demora de Atención Primaria a menos de 48 horas y en ello seguimos trabajando".