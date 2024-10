El PP de Jaén alerta de que "cientos de empleos pueden perderse" si la provincia "se queda sin tren a Madrid en 2025"

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha alertado de que "cientos de empleos pueden perderse" si la provincia "se queda sin tren a Madrid en 2025", como consencuencia de obras en la línea. De ahí que lamente que el voto en contra del PSOE haya evitado aprobar la moción presentada en pleno para instar al Gobierno "a la paralización del actual proyecto de la autopista ferroviaria" Algeciras-Zaragoza a su paso por el territorio jiennense.

En este sentido, solicitaba su reforma "para evitar estar como mínimo un año sin ferrocarril, "habiendo otras opciones, como hacer la obra en dos fases para que siga habiendo servicios de tren a Madrid desde Jaén", según ha indicado en una nota tras el portavoz popular, Luis Mariano Camacho.

"¿Saben lo que nos jugamos con la paralización del ferrocarril en la provincia durante tanto tiempo? No hablamos solo de dar buenos servicios a los ciudadanos y que no tengan que desplazarse buena parte del viaje en autobús, o de mantener y fidelizar a los clientes, es decir, a los ciudadanos", ha comentado.

Ha añadido que se pone también "en riesgo a empresas con cientos de trabajadores, cientos de familias, cuya logística depende del ferrocarril para dar salida a sus productos, y a las que no se ha dado ninguna solución tras reunirse con Adif, más allá de que se busquen la vida por carretera, aunque esto resulte prácticamente inviable en algunos casos o dispare los costes".

"Intentar convencerles de que esta actitud suya no es la correcta es una pérdida de tiempo porque no ven más allá de su sectarismo y de lo que les ordena el Gobierno de España", ha interpelado Camacho a los socialistas.

El portavoz ha apuntado que, una vez terminada esta infraestructura entre Huelva-Madrid-Zaragoza, realizada con fondos europeos para potenciar el transporte de mercancías, esperan que será positiva para la provincia.

"Pero no podemos ser de nuevo la gran olvidada mientras a otras se les ofrecen alternativas para no perjudicar a sus ciudadanos ni su economía y a Jaén, nada, esto es lo que hay", ha matizado no sin recalcar que "los técnicos dicen que se pueden hacer de otra manera sin este grave perjuicio para usuarios y empresas jiennenses".

En contraposición, ha expuesto el ofrecimiento de la Junta de Andalucía, tras dar a conocer su presupuesto para 2025 y no siendo su competencia, a Renfe y al Gobierno de España, de colaborar en la financiación para mejorar la conexión ferroviaria de Jaén, que pasaría por utilizar Córdoba para enlazar con la alta velocidad y con Andalucía oriental.

Por otro lado, Camacho ha lamentado que el PSOE haya votado "en contra de ayudar a policías y bomberos que representan a Jaén en eventos internacionales, como las consideradas olimpiadas del gremio.

"El mismo día que se aprueba una modificación de crédito para eventos deportivos de más de un millón de euros y con 55 millones de remanente para gastar, la Diputación rechaza un patrocinio o beca que apenas supondría 15.000 euros en total y que daría la vida a estos profesionales a los que tanto debemos", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz del PP ha mostrado las condolencias a las familias y amigos de las víctimas de la DANA, que ha tenido especial incidencia en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha y que supera ya los 70 muertos en el balance provisional.