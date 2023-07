PP Jaén critica que "que el PSOE mienta con algo tan sensible como es la Dependencia"

JAÉN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Manuel Bonilla, ha criticado "las artimañas del PSOE para manipular datos y engañar a lo ciudadanos, y que además lo hagan con un tema tan sensible como es la Dependencia".

Las declaraciones se producen después de que el PSOE haya cifrado en más de 8.100 las personas en lista de espera de la Dependencia, un 47 por ciento más que en 2021.

Bonilla ha indicado en un comunicado que en la provincia de Jaén hay hoy 46.181 personas solicitantes de dependencia, un diez por ciento más que los datos que arroja la estadística oficial del Imserso a diciembre de 2020, donde el número total de solicitudes era de 41.251. "Este incremento de solicitudes ha provocado una ralentización en cuanto a las valoraciones pendientes de acometer que son 5.323", ha dicho Bonilla.

Ha añadido que la cifra que da el PSOE es "falsa, mentira, como queramos decirlo pero lo que está claro es que han intentado nuevamente engañar a los jiennenses". Además el dirigente popular ha informado de que los tiempos promedio de espera en la tramitación de procedimientos es de 419 días, "siendo la segunda provincia, tras Huelva, con los tiempos de tramitación más bajos".

"No estamos conforme con estos datos, pues no es la situación más deseable habida cuenta que los tiempos de tramitación del procedimiento de dependencia no debieran exceder los 184 días, pero nos consta que se están acometiendo una serie de medidas que palien esta situación", ha dicho el parlamentario popular

De hecho, ha indicado Bonilla que el pasado Consejo de Gobierno acordó una ampliación extraordinaria de 1.970 plazas residenciales para personas mayores y con discapacidad solo para Andalucía de modo que antes de acabar el año estarán todas ocupadas.

Además se publicará próximamente el decreto de procedimiento de Dependencia donde se van a acometer varias iniciativas como la realización de la valoración y PIA en un solo acto y por una única persona trabajadora social o la concesión de competencias a las corporaciones locales para que pueda acometer tanto valoraciones como PIAs de personas solicitantes con personal contratado y formado al efecto.

"Estas medidas contribuirán de forma determinante en la reducción de los tiempos medios de espera porque nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, como hizo el PSOE y que dejó la dependencia desbordada", ha aseverado.