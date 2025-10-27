PP de Jaén defiende el funcionamiento del Hospital de Segura de la Sierra y acusa al PSOE de "atacar para rascar votos"

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha asegurado que el Hospital de Alta Resolución de Segura de la Sierra funciona "con plena normalidad y a un alto nivel de actividad", y ha acusado al PSOE de difundir "manipulación y bulos para atacar al presidente Juanma Moreno con el objetivo de rascar un puñado de votos".

Así lo ha declarado este lunes el diputado provincial del PP de Jaén, Nicolás Grimaldos, quien ha instado a la ciudadanía a "no caer en las falsas noticias sobre la sanidad". En una nota, ha subrayado que "el único desmantelamiento lo llevó a cabo el PSOE", al tiempo que ha destacado que, bajo la gestión de Juanma Moreno, "se invierte más que nunca, como lo demuestran los datos públicos y transparentes", resaltando el "intenso esfuerzo por reconstruir la sanidad andaluza tras décadas de desmantelamiento socialista y los efectos de la pandemia".

La asistencia sanitaria integral, ha aclarado, está "totalmente garantizada" para los usuarios de la Sierra de Segura. "Si los socialistas, en lugar de ir con pancartas, se hubieran dado una vuelta por los pueblos y hecho su trabajo, habrían comprobado que no hay esa demora de la que hablan", ha criticado Grimaldos.

Asimismo, Grimaldos ha destacado que "el Hospital de Segura de la Sierra cuenta con equipos de cirugía y anestesia de guardia todos los días del año, un servicio de urgencias operativo las 24 horas y una amplia cartera de especialidades que incluye Digestivo, Neumología, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía General, Traumatología, Ginecología, Urología, Dermatología y Rehabilitación". Igualmente, ha subrayado que "las prestaciones que requieren derivación se gestionan de manera eficiente en el Hospital de Úbeda".

En este contexto, el 'popular' ha señalado que el centro ha demostrado "su vital importancia con más de 17.400 consultas externas solo en el primer semestre del año". "¿Dónde está el desmantelamiento? ¿Dónde el ataque a lo público?", se ha preguntado, para indicar que "es vergonzoso mentir de forma tan descarada creando alarma social en un tema tan sensible". Además, ha recordado que este hospital está reconocido como centro de "difícil cobertura", y el Servicio Andaluz de Salud "ya trabaja en un nuevo decreto para garantizar la estabilidad de sus profesionales".

Grimaldos ha destacado la inversión "millonaria" realizada en la comarca en los últimos años, "prueba del compromiso irrefutable de Moreno", que ha permitido "renovar las cubiertas del Hospital y dotarlo de alta tecnología, incluyendo nuevos TAC y equipos digitales de radiología, con los que Jaén jamás había contado".

Por todo ello, el diputado ha instado al PSOE a dejar de "intentar conseguir con falsedades lo que no logran en las urnas". Grimaldos ha reconocido que "la sanidad pública andaluza afronta grandes retos", aunque ha subrayado que "se está trabajando en ellos" y que "actualmente no está peor que hace siete años, cuando gobernaba el PSOE".

"Muchos no hemos olvidado las mareas blancas contra Susana Díaz. Pese a la falta de profesionales, un problema que afecta a todo el país, la sanidad andaluza está mejor que entonces. ¡Ya no engañáis a nadie!", ha concluido.