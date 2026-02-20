El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva consolida su liderazgo en donación de órganos y tejidos en 2025

Donación en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, consolida su liderazgo en la donación de órganos y tejidos en 2025 gracias a la generosidad de las 24 familias onubenses que aceptaron la donación en uno de los momentos más delicados como es el del final de la vida.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta solidaridad sitúa al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez entre los diez hospitales nacionales sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación de fallecidos, según el reciente informe anual de donación y trasplantes del Ministerio de Sanidad y de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Así, la tasa de donación de Huelva sigue al alza, con 56,6 donantes por millón de población (p.m.p.), superando a la andaluza en más de dos puntos (54,4) y en casi cinco a la nacional (51,9). La decisión familiar ha devuelto la esperanza a las 51 personas que han sido trasplantadas de un órgano y, a otras muchas, de algún tejido, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. De ellas, 30 han recibido un trasplante renal, diez de hígado, siete de pulmón, tres de corazón y una de páncreas. Además, otros pacientes necesitan tejidos para recuperar sus funciones vitales y su calidad de vida.

En este sentido, los donantes en este centro hospitalario han aportado 38 córneas, 16 tejidos óseos y diez válvulas cardíacas para su implante posterior a estas personas. Otro aspecto a destacar es el número de donantes procedentes de asistolia controlada (14), superando ampliamente al número de donantes en muerte encefálica (diez), por encima incluso de la media andaluza. La donación en asistolia ofrece nuevas oportunidades, aunque conlleva un esfuerzo muy superior a la tradicional y requiere de una transformación profunda en toda la cadena del proceso de donación.

Estas donaciones son posibles gracias a que se dispone de equipos de avanzada tecnología y al elevado nivel de cualificación técnica de los profesionales. Récord en trasplantes corneales.

Por otro lado, la Unidad de Córnea del Servicio de Oftalmología el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha batido su "récord histórico" con la realización de 47 trasplantes de córnea (un 75% más que el año anterior, con 27) para conseguir recuperar la visión de los pacientes con patologías corneales.

Sus profesionales llevan realizando con éxito estos trasplantes desde el año 1998 y fueron uno de los primeros en introducir los trasplantes lamelares (trasplantes de córnea parciales) dadas las ventajas para los pacientes.

Entre ellas, cabe destacar un menor índice de complicaciones, más rápida recuperación y mejores ganancias visuales que en los completos. Asimismo, permite incrementar el número de pacientes beneficiarios de una misma córnea, multiplicando las opciones de trasplante.

Entre los hitos de este servicio, cabe recordar que protagonizó la primera donación de córnea en una paciente viva de España y de Europa en 2021, realizándose con éxito un trasplante posterior con esa córnea a otro paciente.

Estas nuevas oportunidades para los pacientes suponen "un éxito compartido" gracias, en primer lugar a los donantes y sus familias por su generosidad, y también a la contribución de todas las personas que participan en la cadena de la donación, desde las Coordinaciones de Trasplantes, los equipos de explantes, los de trasplantes, los profesionales del ámbito judicial, las asociaciones de pacientes trasplantados, así como de entidades y medios de comunicación que colaboran en esta sensibilización social posibilitando alcanzar los datos de donación y trasplante registrados.