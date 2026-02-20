El PP de Jaén destaca el liderazgo femenino en industria y emprendimiento en un foro en Alcalá la Real

Foro del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado' celebrado en Alcalá la Real. - PP DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este viernes en Alcalá la Real un nuevo foro del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', dedicado al empleo, la formación, la industria y el emprendimiento, con la participación de "seis mujeres de bandera de la provincia", según ha destacado el presidente del PP de Alcalá, Marino Aguilera, con el objetivo de poner en valor el liderazgo femenino en estos sectores.

Con estos foros "nos acercamos al Día de las Mujeres Trabajadoras, al 8M, con una puesta en valor real de la fuerza, dedicación y empeño de las mujeres, con ejemplos consolidados", ha señalado, al tiempo que ha recordado que Alcalá la Real es una de las zonas de la provincia de Jaén con "mayor empuje industrial, empresarial y una mayor apuesta por la formación, entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento alcalaíno".

En el foro, moderado por la gerente de la Asociación Clúster del Plástico de Andalucía y concejal de Desarrollo Económico e Industria del Ayuntamiento de Alcalá La Real, Ariadna Barea, ha contado con los testimonios de seis mujeres: diseñadora de moda y CEO,Lucia Cano; la consultora y presidenta de ASEM Martos, Ana Belén Molina; María Belén Ceballos de la empresa Bandesur; Sandra Herrador empresaria de un comercio local; Mercedes Arjona orientadora laboral y Mónica Rufián artesana del pan.

En este contexto, Cano ha puesto el acento en la importancia del marketing digital para que trabajos sobre todo artesanos "vuelvan a ser altamente valorados". En esa misma línea se ha pronunciado Rufián quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner en valor y promocionar los productos artesanos como el pan, pues "resulta muy difícil competir con productos de baja calidad y sus bajos precios por lo que es esencial la promoción para que los consumidores elijan calidad". Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de formación especializada en trabajos artesanales que "pueden suponer una segunda vida para los municipios y una oportunidad para muchas mujeres".

Herrador ha hablado de "lo difícil que resulta emprender y sacar adelante un comercio local en un mundo donde las compras por internet están a la orden del día". Por eso, ha pedido un mayor apoyo al comercio de proximidad. En este sentido, Ceballos se ha referido a la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad porque "las mujeres, sobradamente formadas, siguen teniendo problemas para acceder a ciertos puestos de responsabilidad".

De igual forma, Molina ha aseverado que "para una mujer es todo un reto iniciarse como autónoma pero cada vez son más las que se atreven a emprender y las administraciones deben darle mayor visibilidad al empresariado femenino, pues durante muchos años han estado ocultas tras figuras masculinas, padres, hermanos o maridos".

Asimismo, Arjona ha hecho hincapié en la importancia de la orientación a las mujeres que quieren iniciarse en una actividad, pues en el proceso de orientación "hay que romper muchos estereotipos y educar en la conciliación". En su trabajo ha observado cómo existen "muchas" oportunidades en labores que "se están perdiendo" y afirma que "tendría que haber una mayor formación en estas áreas, porque son una gran oportunidad laboral", al tiempo que se ha mostrado firmemente defensora de la Formación Profesional.

El presidente provincial del PP, Erik Domínguez, ha querido agradecer a las "mujeres valientes" que aportan un valor añadido a la industria y el emprendimiento jiennense, por su "esfuerzo, ilusión y resiliencia". "El liderazgo femenino está transformando la provincia de Jaén", ha concluido.