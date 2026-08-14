El PP de Jaén exige explicaciones al Gobierno por "eliminar" a la provincia de un mapa de la DGT

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González/ARCHIVO - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha exigido explicaciones "claras y contundentes", así como responsabilidades inmediatas al Gobierno de España, tras denunciar que se ha "eliminado por completo" a la provincia de un mapa difundido por la Dirección General de Tráfico (DGT).

"Está claro: para el PSOE, Jaén no existe", ha aseverado en una nota la secretaria general del PP jiennense, Elena González, quien ha considerado que este hecho es una "demostración evidente de lo que se nos ningunea a los jiennenses por parte del Partido Socialista".

A su juicio, se trata de un asunto "muy grave" y ha rechazado que se intente justificar como "un simple error, como seguro que los socialistas tratan de hacer ver". Ha añadido que resulta grave que "nadie en un Gobierno repleto de asesores haya ni siquiera sospechado de que en el mapa de la DGT faltaba el nombre de nuestra provincia".

González ha definido a Jaén como "una tierra plena, espléndida, donde vivir es un lujo", pero ha lamentado que le falte "todo lo que le niega el Gobierno de Sánchez: conexiones, infraestructuras, y ahora hasta su lugar en el mapa".

Finalmente, la dirigente 'popular' ha lanzado una pregunta sobre "qué habría pasado si en lugar de Jaén hubiese sido Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona la que hubiese desaparecido del mapa".

Al respecto, se ha mostrado convencida de que, en ese caso, "habría socialistas catalanes reclamando su lugar", mientras que en la provincia se continúa con un "PSOE de Jaén que, aunque cambie de líder, sigue sumiso a Sánchez y sus continuos desplantes a nuestra provincia", ha concluido.

Otras formaciones como Jaén Merece Más (JM+) también han exigido a la DGT que "rectifique de manera inmediata" el mapa de tráfico difundido con motivo de la operación especial del puente del 15 de agosto, en el que la localidad cordobesa de Montoro aparece situada en el centro de la provincia de Jaén.

Para JM+, se trata de un error que "no puede pasar inadvertido ni mantenerse en una comunicación oficial de la Administración del Estado", especialmente cuando el documento tiene como finalidad facilitar los desplazamientos y orientar a los conductores en uno de los fines de semana con mayor intensidad de tráfico del verano.

Por todo ello, ha reclamado a la DGT que corrija cuanto antes el documento y sustituya el mapa erróneo por una versión que sitúe correctamente la provincia de Jaén, evitando que siga circulando una información incorrecta durante todo el puente.