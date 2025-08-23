El PP de Jaén lamenta la desaparición del festival Consentidos como iniciativa cultural de la ciudad

JAÉN 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado la desaparición del ciclo Consentidos, Jaén Music Experience, una de las iniciativas culturales "más originales y con mayor capacidad de proyección que ha tenido la ciudad en los últimos años" y que este 2025 ha desaparecido "por completo" de la agenda cultural jiennense.

En una nota de prensa, los 'populares' han apuntado que este ciclo nació durante una etapa de gobierno socialista y que, "lejos de eliminarlo por venir de otra sigla política", el Partido Popular lo mantuvo y lo amplió en su mandato, incorporando como novedad la apertura a las noches de primavera y verano, lo que supuso "un salto cualitativo para consolidar este formato como referente a nivel nacional".

La concejal 'popular' Carmen Rueda ha destacado que este festival "no solo suponía una programación cultural diferente y singular, sino que era una herramienta estratégica para la promoción económica y turística de Jaén", ya que atraía visitantes, generaba pernoctaciones, dinamizaba la hostelería y el comercio local, y reforzaba la imagen de Jaén como destino innovador.

"Consentidos demostró que la cultura también es inversión: ofrecía experiencias únicas en las noches de primavera y verano, llenando de actividad nuestras calles y plazas, y contribuyendo a que Jaén pudiera competir con otras ciudades en el terreno del turismo cultural", ha señalado Rueda.

En este sentido, ha incidido que "para el Partido Popular, las buenas iniciativas para Jaén deben continuar, sin importar de qué color político surjan". "No practicamos la política de tierra quemada, y así lo demostramos con Consentidos, impulsándolo y dándole mayor visibilidad y atractivo", ha manifestado la concejal.

Por ello, el Grupo 'Popular' ha lamentado que el actual equipo de gobierno, a través del Patronato de Cultura que dirige la concejal de Jaén Merece Más, María Espejo haya decidido "eliminar" este evento, "privando a Jaén de este festival".

Una decisión que, ha subrayado, "priva a Jaén de un evento singular con capacidad de diferenciar y proyectar nuestra ciudad en el ámbito cultural y turístico nacional". Asimismo, Rueda se ha preguntado, además, "cómo el PSOE, y en especial el concejal socialista José Manuel Higueras, responsable del área de Cultura en su anterior etapa en el Gobierno, puede permanecer en silencio ante la desaparición de su propia creación".

"Resulta incomprensible que Higueras, que siempre defendió este proyecto como seña de identidad cultural de Jaén, se resigne ahora a que Jaén Merece Más lo borre de un plumazo. ¿Dónde queda la supuesta defensa de la cultura local por parte del PSOE?", ha añadido.

Además, La concejal 'popular' ha destacado que la eliminación de Consentidos "es una muestra más de la falta de rumbo de este gobierno municipal, que no solo es incapaz de generar nuevos proyectos, sino que además es capaz de dejar morir las mejores iniciativas que tenía Jaén".

Finalmente, Rueda ha añadido que la desaparición de Consentidos supone una renuncia a uno de los proyectos más potentes de dinamización cultural y económica de la capital. "Perdemos una seña de identidad que demostraba que Jaén podía innovar, atraer visitantes y crear sinergias positivas para la economía local, lo cual no hace sino confirmar la falta de rumbo de este gobierno municipal, que no solo es incapaz de generar nuevos proyectos, sino que además es capaz de dejar morir las mejores iniciativas que tenía Jaén", ha concluido.