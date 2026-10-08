El PP de Jaén subraya que durante la campaña trasladará una política "para el interés general y el bienestar ciudadano"

Reunión del PP de Jaén - PP

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha convocado este jueves a la Vicesecretaría de la capital al objeto de "mantener activos a los afiliados y simpatizantes de la ciudad de cara a las elecciones del 29 de noviembre", incidiendo en que durante la campaña de cara a las próximas elecciones generales "no haremos otra cosa que lo que venimos haciendo durante todos estos años que es trasladarles a los jiennenses que otra forma de gobernar es posible y la conocemos porque se practica aquí en Andalucía con Juanma Moreno".

En un comunicado, el conjunto ha subrayado que será la secretaria general, Elena González, la que asumirá la responsabilidad de poner en marchas las estructuras de más de 40.000 habitantes para que "todo salga bien y consigamos unos muy buenos resultados en la provincia de Jaén" y, por tanto, "lograr que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles".

"Si Alberto Núñez Feijóo es presidente de España, y lo será, estamos completamente convencidos que el aislamiento ferroviario en esta provincia se acaba", ha insistido.

Además, ha manifestado que otros dos objetivos importantes serán "descolonizar las instituciones y acabar con la polarización". "Todos somos españoles, vecinos, familia, y no podemos seguir soportando un clima constante de crispación política que no persigue ayudar a nadie".